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Влада попередила про можливі гучні вибухи на Київщині

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Влада попередила про можливі гучні вибухи на Київщині
Українські військові здійснюватимуть планові заходи на Київщині
фото: Київська обласна військова адміністрація/Telegram

Влада просить жителів області зберігати спокій та довіряти інформації лише з офіційних джерел

У Фастівському районі Київщини сьогодні, 21 березня, можливо чути звуки вибухів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію

«На території району сьогодні, 21 березня, проводяться вибухові роботи», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що через проведення вибухових робіт на Фастівщині може бути гучно.

Київська обласна військова адміністрація звертається до жителів області з проханням зберігати спокій та довіряти інформації лише з офіційних джерел.

Нагадаємо, у ніч проти 21 березня Київщина зазнала чергової ворожої атаки. В області активно працювали сили протиповітряної оборони, є збиті ворожі цілі. За інформацією КОВА, постраждалих серед населення немає, влучань в об’єкти критичної інфраструктури не зафіксовано.

Теги: вибух Київщина

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