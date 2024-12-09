Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ізраїль вдарив по об'єктах хімічної зброї та далекобійних ракетах у Сирії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ізраїль вдарив по об'єктах хімічної зброї та далекобійних ракетах у Сирії
Раніше ЦАХАЛ отримав наказ захопити райони Сирії в буферній зоні Голанських висот
фото з відкритих джерел

Ізраїль завдав ударів, аби озброєння не потрапило до ворогів

Ізраїль завдав удару по ймовірних об'єктах зберігання хімічної зброї та ракетах дальнього радіуса дії в Сирії, щоб запобігти їхньому потраплянню до ворожих сил. Про це заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Гедеон Саар, пише Associated Press.

«Єдиний наш інтерес – це безпека Ізраїлю і його громадян. Ось чому ми атакували стратегічні системи озброєнь, такі як, наприклад, хімічна зброя, що залишилася, або ракети і снаряди дальнього радіуса дії, щоб вони не потрапили до рук екстремістів», – заявив він

Нагадаємо, цими вихідними ізраїльська армія вперше за понад півстоліття перетнула кордон Сирії за межами Голанських висот. ЦАХАЛ взяв під контроль вершину гори Хермон на сирійській стороні кордону. Ймовірно, ізраїльтяни також висунули ще кілька місць, важливих контролю над цим районом.

Розгортання наземних військ Ізраїлю за межами демілітаризованої зони в Сирії знаменує значний зсув у політиці Тель-Авіва.

Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу наказав ізраїльським силам захопити райони Сирії в буферній зоні Голанських висот. Біньямін Нетаньягу сказав, що угода про розмежування з Сирією 1974 року розвалилася, тому він «наказав захопити буферну зону та командні позиції поблизу».

До слова, Туреччина надасть усебічну підтримку Сирії у перехідний період після звільнення з посади президента арабської країни Башара Асада.

Читайте також:

Теги: Ізраїль Сирія МЗС зброя озброєння

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сполучені Штати застосували стратегічні бомбардувальники B-52, винищувачі F-15 та штурмовики A-10
США понад 75 разів вдарили по базах ІДІЛ у Сирії
Сьогодні, 08:39
У Сирії мирні жителі та повстанці святкують крах режиму Башара Асада
Іран та Росія на зараз є головними лузерами – експерт пояснив, що відбувається в Сирії
Вчора, 13:54
фото: ВВС
Чи міцний «Орєшнік» у Путіна? Командування ЗСУ пояснило, чим можна збивати нові російські ракети
22 листопада, 18:32
Ізраїль заявив про нові удари по об'єктах «Хезболли» в столиці Лівану
Ізраїль заявив про нові удари по об'єктах «Хезболли» в столиці Лівану
22 листопада, 03:26
Радник президента США вважає, що успіхи України на війні залежать від мобілізації
Радник Байдена пояснив, чому Україна стрімко втрачає території
19 листопада, 17:58
Україна успішно масштабувала серійне виробництво крилатих ракет «Нептун»
Умєров розповів, скільки ракет цьогоріч виготовила Україна
18 листопада, 19:43
Ситуація на фронті 18 листопада
Карта бойових дій в Україні станом на 18 листопада 2024 року
18 листопада, 00:00
Радослав Сікорський розповів про переговори
Польща анонсувала важливі переговори щодо війни в Україні
16 листопада, 13:28
Досвід України у сфері безпілотників та методів боротьби з ними викликає інтерес на Заході
Ізраїль активно співпрацює з українськими виробниками дронів
11 листопада, 21:37

Політика

Хто очолить перехідний уряд у Сирії: версія Le Figaro
Хто очолить перехідний уряд у Сирії: версія Le Figaro
Іран заявив про готовність взаємодіяти з новим керівництвом Сирії – Reuters
Іран заявив про готовність взаємодіяти з новим керівництвом Сирії – Reuters
Ізраїль вдарив по об'єктах хімічної зброї та далекобійних ракетах у Сирії
Ізраїль вдарив по об'єктах хімічної зброї та далекобійних ракетах у Сирії
Поліція конфіскувала $7 млн у румуна, який оплатив кампанію ультраправого кандидата у TikTok
Поліція конфіскувала $7 млн у румуна, який оплатив кампанію ультраправого кандидата у TikTok
The American Thinker спрогнозувало Байдену тяжку долю після відставки
The American Thinker спрогнозувало Байдену тяжку долю після відставки
Чому Іран відмовився допомагати Башару Асаду: аналіз WSJ
Чому Іран відмовився допомагати Башару Асаду: аналіз WSJ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
118K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 грудня: ситуація на фронті
98K
Стало відомо, куди втік Башар Асад та його родина
52K
Утеча Башара Асада із Сирії: розвідка повідомила нові подробиці
42K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 грудня 2024
29K
Нищівний удар по Путіну
28K
РФ перекидає із Сирії залишки своїх озброєнь та військової техніки – ГУР

Новини

Справа Гринкевичів: ЄСПЛ розпочав провадження
Сьогодні, 10:01
9 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:21
8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:13
Графіки відключення світла на 8 грудня: «Укренерго» оновило дані
7 грудня, 18:44
Адвокат: 86-річного Богуслаєва, який пережив клінічну смерть, повернули до СІЗО
7 грудня, 18:08
«Метінвест» передав армії техніки та обладнання на 4,4 млрд грн
7 грудня, 13:57

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua