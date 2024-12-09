Ізраїль вдарив по об'єктах хімічної зброї та далекобійних ракетах у Сирії

Ізраїль завдав ударів, аби озброєння не потрапило до ворогів

Ізраїль завдав удару по ймовірних об'єктах зберігання хімічної зброї та ракетах дальнього радіуса дії в Сирії, щоб запобігти їхньому потраплянню до ворожих сил. Про це заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Гедеон Саар, пише Associated Press.

«Єдиний наш інтерес – це безпека Ізраїлю і його громадян. Ось чому ми атакували стратегічні системи озброєнь, такі як, наприклад, хімічна зброя, що залишилася, або ракети і снаряди дальнього радіуса дії, щоб вони не потрапили до рук екстремістів», – заявив він

Нагадаємо, цими вихідними ізраїльська армія вперше за понад півстоліття перетнула кордон Сирії за межами Голанських висот. ЦАХАЛ взяв під контроль вершину гори Хермон на сирійській стороні кордону. Ймовірно, ізраїльтяни також висунули ще кілька місць, важливих контролю над цим районом.

Розгортання наземних військ Ізраїлю за межами демілітаризованої зони в Сирії знаменує значний зсув у політиці Тель-Авіва.

Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу наказав ізраїльським силам захопити райони Сирії в буферній зоні Голанських висот. Біньямін Нетаньягу сказав, що угода про розмежування з Сирією 1974 року розвалилася, тому він «наказав захопити буферну зону та командні позиції поблизу».

До слова, Туреччина надасть усебічну підтримку Сирії у перехідний період після звільнення з посади президента арабської країни Башара Асада.