Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Українець перейшов на бік окупантів: що Росія пообіцяла йому за участь у війні

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Українець перейшов на бік окупантів: що Росія пообіцяла йому за участь у війні
Мотивація піти воювати, каже полонений, була перш за все фінансова
фото: скріншот із відео

Ексжитель Луганщини потрапив у полон ЗСУ

Українець родом із Луганської області воював на боці Росії та портапив у полон у Курській області. Свою історію Євген Федоров розповів «Новини.LIVE».

Чоловік уклав контракт у січні 2024 року. На той момент він уже мав російський паспорт. Мотивація, каже, була перш за все фінансова, а потім уже патріотична. У війську обіцяли платити більш як 200 тисяч рублів. І, звісно ж, не відправляти на передову. Служив Євген Федоров у морській піхоті, 810-й бригаді, що базувалася у Севастополі.

Після десятиденного навчання підрозділ Євгена опинився у Херсонській області. У боях, каже українець, що перейшов на бік росіян, вони участі не брали. Звідти ж їх відправили на Курщину. Тут ексжитель Луганщини потрапив у полон ЗСУ.

«Я не підтримую СВО (Спеціальну воєнну операцію, як називають війну у Росії, – ред.), хочу, щоб наш народ жив у дружбі. Як раніше. До початку 2014 року. Жили ж добре, спокійно, працювали спілкувалися. Але оце все відбулося. Хотілося це припинити швидше», – каже полонений.

Євген розповідає, що до 2014 року мав роботу, три будинки. Зараз їх зруйновано. За версією чоловіка, це зробили «сепаратисти».

«Природньо, що я звернувся до Росії. Росія мене прийняла нормально, дала громадянство. Мети йти когось убивати в мене не було», – виправдовується окупант.

Нагадаємо, українські сили продовжують штурмові дії та завдають ударів по об'єктах на території РФ, зокрема біля Комарівки, Коренево, Матвіївки та інших населених пунктів.

Раніше Зеленський назвав кількість узятих у полон росіян на Курщині.

Читайте також:

Теги: росія полон паспорт навчання громадянство Курщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія використовує близько 600 танкерів, що належить до категорії «тіньового флоту»
Україна пропонує партнерам ввести нові санкції проти тіньового флоту РФ – уповноважений президента
3 вересня, 13:55
Інспектори Служби освітньої безпеки мають забезпечувати захист учнів у навчальних закладах
У школах працюватимуть інспектори з безпеки: що відомо про нововведення
2 вересня, 14:15
«Курський хід створював багато нових можливостей для ЗСУ»
Курська операція і українське ІПСО
30 серпня, 07:33
США вважають, що зняття обмежень на далекобійну зброю не матиме стратегічного значення у війні
Україна надасть США список цілей у Росії для атак далекобійною зброєю – Politico
27 серпня, 13:08
Наміри провладної партії «Грузинська мрія» викликали гостру реакцію опозиції
Правляча партія Грузії хоче переписати конституцію «для відновлення територіальної цілісності»
20 серпня, 21:31
Путін дав завдання своїй армії повернути Курськ, не знімаючи сили з ключових ділянок на Донбасі
Путін назвав дату, до якої росіяни мають витіснити українські війська з Курщини
20 серпня, 14:57
За словами анонімного джерела в українській обороні, Росія може жорстко відреагувати на бойові дії у Курській області 
Газета The Times спрогнозувала, як Росія може помститися за Курську операцію
12 серпня, 09:37
Росія порушує правила ведення війни
Росія збільшила кількість хімічних атак проти ЗСУ на фронті
9 серпня, 15:26
Кремль наказав журналістам всіляко уникати розмірковувань про відкриття нового фронту
Кремль наказав ЗМІ порівнювати операцію на Курщині з Курською битвою
8 серпня, 20:49

Події в Україні

Буданов розповів про діяльність розвідки в тилу ворога
Буданов розповів про діяльність розвідки в тилу ворога
Українець перейшов на бік окупантів: що Росія пообіцяла йому за участь у війні
Українець перейшов на бік окупантів: що Росія пообіцяла йому за участь у війні
Забруднення Сейму і Десни: що загрожує Києву
Забруднення Сейму і Десни: що загрожує Києву
Окупанти обстріляли ринок у Костянтинівці: є загиблі (відео)
Окупанти обстріляли ринок у Костянтинівці: є загиблі (відео)
Генштаб назвав найгарячіший напрямок фронту та відзвітував про бої
Генштаб назвав найгарячіший напрямок фронту та відзвітував про бої
ЗСУ контратакують під Покровськом, ситуація різко змінилася – Forbes
ЗСУ контратакують під Покровськом, ситуація різко змінилася – Forbes

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
52K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 вересня: ситуація на фронті
50K
Конфлікт між дітьми Яремчука: його сини відповіли, кому належать права на пісні батька
21K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
9974
Виплата пенсій та субсидій: Шмигаль відповів, чи вистачить країні грошей
7588
Втрати ворога станом на 7 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
6209
Кінець пляжній мафії: Італія на вимогу ЄС наведе порядок на узбережжі

Новини

Євросоюз за пів року імпортував металу із РФ на 1,5 млрд євро
Сьогодні, 11:04
Без опадів та 28° тепла: прогноз погоди на 6 вересня
Вчора, 05:00
Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
5 вересня, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51

Прес-релізи

Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
5 вересня, 10:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua