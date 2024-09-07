Українець перейшов на бік окупантів: що Росія пообіцяла йому за участь у війні

Мотивація піти воювати, каже полонений, була перш за все фінансова

Ексжитель Луганщини потрапив у полон ЗСУ

Українець родом із Луганської області воював на боці Росії та портапив у полон у Курській області. Свою історію Євген Федоров розповів «Новини.LIVE».

Чоловік уклав контракт у січні 2024 року. На той момент він уже мав російський паспорт. Мотивація, каже, була перш за все фінансова, а потім уже патріотична. У війську обіцяли платити більш як 200 тисяч рублів. І, звісно ж, не відправляти на передову. Служив Євген Федоров у морській піхоті, 810-й бригаді, що базувалася у Севастополі.

Після десятиденного навчання підрозділ Євгена опинився у Херсонській області. У боях, каже українець, що перейшов на бік росіян, вони участі не брали. Звідти ж їх відправили на Курщину. Тут ексжитель Луганщини потрапив у полон ЗСУ.

«Я не підтримую СВО (Спеціальну воєнну операцію, як називають війну у Росії, – ред.), хочу, щоб наш народ жив у дружбі. Як раніше. До початку 2014 року. Жили ж добре, спокійно, працювали спілкувалися. Але оце все відбулося. Хотілося це припинити швидше», – каже полонений.

Євген розповідає, що до 2014 року мав роботу, три будинки. Зараз їх зруйновано. За версією чоловіка, це зробили «сепаратисти».

«Природньо, що я звернувся до Росії. Росія мене прийняла нормально, дала громадянство. Мети йти когось убивати в мене не було», – виправдовується окупант.

Нагадаємо, українські сили продовжують штурмові дії та завдають ударів по об'єктах на території РФ, зокрема біля Комарівки, Коренево, Матвіївки та інших населених пунктів.

Раніше Зеленський назвав кількість узятих у полон росіян на Курщині.