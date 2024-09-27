За 60 м від берега у Дніпрі виявлені уламки ворожого безпілотника (фото)

Після підйому безпілотника, його фрагменти були доставлені на берег для детального аналізу спеціалістами

Водолази-сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України після чергового удару по столиці, оперативно вилучили з річки Дніпро безпечні залишки безпілотного літального апарату. Про це повідомляє мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України.

«Водолази-сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України після чергового удару по столиці, оперативно вилучили з річки Дніпро безпечні залишки безпілотного літального апарату», – ідеться в повідомленні.

У результаті ретельної роботи саперів, на глибині 12 м, за 60 м від берега, було знайдено докази ворожої атаки. Після підйому безпілотника, його фрагменти були доставлені на берег для детального аналізу спеціалістами.

Заначимо, що в Києві не вперше уламки збитих безпілотників падають у річку Дніпро. Так 11 вересня, після чергової атаки ворога водолази витягли з річки Дніпро частину безпілотника.

Також і в серпні у Дніпрі на Київщині сапери ДСНС нейтралізували уламки російського безпілотника. Знахідка лежала на глибині п’ять метрів.