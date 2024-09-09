Російський дрон, який впав у Латвії, був оснащений вибухівкою

На сході Латвії впав «Шахед», який Росія використовує для атак проти України

Безпілотник був оснащений вибуховим пристроєм, який було знищено на землі після того, як дрон розбився

У Латвії дрон, який було виявлено на сході країни, містив вибухівку та використовувався для атак проти України. Про це повідомляє LSM.lv з посиланням на представників латвійських збройних сил.

Командувач армії Латвії генерал-лейтенант Леонід Калніньш заявив, що на сході країни впав безпілотник типу «Шахед», який Росія використовує для атак проти України і який залетів із боку Білорусі.

Полковник Вієстурс Масюліс, командувач Військово-повітряних сил Латвії, повідомив, що безпілотник був оснащений вибуховим пристроєм, який знищили на землі після того, як дрон розбився.

За словами Калніньша, після аналізу і моніторингу ситуації зробили висновок, що безпілотник не був націлений на Латвію. Ведеться розслідування, аби встановити обставини падіння дрона – чи він зазнав пошкоджень, чи впав самостійно.

Командувач латвійської армії також підкреслив, що латвійська сторона зафіксувала прибуття дрона, але не став деталізувати, які саме рішення були ухвалені у зв’язку з цим.

Нагадаємо, у східній частині Латвії 7 вересня розбився російський військовий безпілотник.

Як повідомлялося, у ніч проти суботи, 7 вересня, під час атаки по Україні до Білорусі залетіли щонайменше вісім російських дронів. Один із них опинився за 70 км від кордону з Литвою.

Також у Румунії триває перевірка місць, де міг впасти російський безпілотник. Він порушив повітряний простір Румунії в ніч на 8 вересня під час атаки РФ на Україну.