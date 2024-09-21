Іран представив нові ракети і «шахеди» на військовому параді (фото, відео)

Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) також уперше продемонстрував нову балістичну ракету дальньої дії «Джихад»

Сьогодні, 21 вересня, збройні сили Ірану влаштували військовий парад, щоб відзначити «Священний тиждень оборони». Про це повідомляє Tashim news та Menr news.

Під час церемонії, на якій були присутні високопосадовці Ірану та президент країни Масуд Пезешкіян, були продемонстровані останні досягнення збройних сил Ірану.

На військовому параді в Ірані було представлено нові ракети і «шахеди»



Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) уперше продемонстрував нову балістичну ракету дальньої дії «Джихад» і оновлений дрон-камікадзе Shahed 136 B. pic.twitter.com/DDn9bCsLdE — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 21, 2024

Найновіша гіперзвукова ракета Аерокосмічних сил Fattah була продемонстрована на церемонії. Розробивши цю ракету, Іран став однією з чотирьох країн, які володіють цією технологією.

Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) також уперше продемонстрував нову балістичну ракету дальньої дії «Джихад» і оновлений дрон-камікадзе Shahed 136 B.

«Священний тиждень оборони» – день нападу Іраку на Іран. З цієї нагоди Іран проводить військові паради, де демонструється військова техніка. Ірано-іракська війна почалася 22 вересня 1980 року, а закінчилася 20 серпня 1988 року, кордони обох держав в результаті війни не зазнали змін.

У парадах брали участь різні підрозділи, що представляють ВМС Ірану, ВПС, Сухопутні сили армії, ВДВ, Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) і поліцію.

Нагадаємо, президент Ірану укладе з Путіним угоду про «всеосяжну співпрацю» – Reuters.