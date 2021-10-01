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    За добу в Києві виявлено майже 600 нових хворих на коронавірус

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    Киян просять дотримуватися карантинних обмежень&nbsp; - За добу в Києві виявлено майже 600 нових хворих на коронавірус
    Киян просять дотримуватися карантинних обмежень 
    Фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

    Минулої доби в Києві від коронавірусу померли 13 осіб

    За минулу добу, 30 вересня, у Києві коронавірус підтверджено у 599 осіб. Це на 27 випадків більше, ніж за попередній день (за добу 29 вересня було зафіксовано 563 випадки Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 235 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали понад 221 тис. осіб (за добу 30 вересня – 163)
    • померли понад 5,4 тис. людей (за добу – 13)

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 134 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 413 хворих.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу понад 127 тис. осіб (за добу 30 вересня – 119)
    • померли майже 2,9 тис. осіб (за добу – 2).

    За даними МОЗ, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1225), Львівській (794), Запорізькій (770) Донецькій (745) та Дніпропетровській (725) областях.

    30 вересня в Україні медики зафіксували 12 034 нових випадки Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 2,4 млн випадків Covid-19.

    Міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що столиці вдасться цьогоріч уникнути жорсткого локдауну.

    Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, як українцям уникнути локдауну.

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    Теги: Київ Київщина коронавірус
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    За добу в Києві виявлено майже 600 нових хворих на коронавірус