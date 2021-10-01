За добу в Києві виявлено майже 600 нових хворих на коронавірус

Минулої доби в Києві від коронавірусу померли 13 осіб

За минулу добу, 30 вересня, у Києві коронавірус підтверджено у 599 осіб. Це на 27 випадків більше, ніж за попередній день (за добу 29 вересня було зафіксовано 563 випадки Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 235 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали понад 221 тис. осіб (за добу 30 вересня – 163)

померли понад 5,4 тис. людей (за добу – 13)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 134 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 413 хворих.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу понад 127 тис. осіб (за добу 30 вересня – 119)

померли майже 2,9 тис. осіб (за добу – 2).

За даними МОЗ, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1225), Львівській (794), Запорізькій (770) Донецькій (745) та Дніпропетровській (725) областях.

30 вересня в Україні медики зафіксували 12 034 нових випадки Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 2,4 млн випадків Covid-19.

Міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що столиці вдасться цьогоріч уникнути жорсткого локдауну.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, як українцям уникнути локдауну.

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