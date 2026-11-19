У Києво-Святошинському районному суді відбулося чергове засідання у справі про загибель 10-річного хлопчика на території спортивного комплексу Olympic Village у селі Ходосівка Обухівського району. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласну прокуратуру.

Зазначається, що під час засідання 17 листопада суд затвердив перелік свідків сторони захисту обвинуваченого та свідків потерпілих, яких планується допитати під час подальших судових засідань.

У кримінальному провадженні публічне обвинувачення підтримує група прокурорів на чолі із заступником Генерального прокурора Віктором Логачовим.

На розгляді суду перебуває обвинувальний акт стосовно тренера за ч. 3 ст. 135 КК України – залишення в небезпеці, що спричинило смерть малолітньої дитини.

Судовий розгляд триває. Прокуратура продовжує підтримувати публічне обвинувачення та наполягатиме на всебічному дослідженні обставин трагедії для встановлення відповідальності винних осіб у передбаченому законом порядку.

Нагадаємо, трагедія сталася 3 серпня 2023 року під час перебування дітей у футбольному таборі на території спортивно-оздоровчого комплексу Olympic Village. Під час купання в озері 10-річний хлопчик залишився без належного нагляду та втонув.

Правоохоронці та рятувальники на березі озера, де втопився хлопчик, Ходосівка Київської області, 3 серпня 2023 рік фото: Поліція Київщини

За даними слідства, відповідальність за організацію перебування дітей покладалася на тренера, якому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 135 КК України (залишення в небезпеці, що спричинило смерть малолітньої дитини).

Крім того, у межах цього кримінального провадження раніше повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 271 КК України директору приватного товариства, відповідальному за дотримання вимог охорони праці. Оскільки підозрювана перебуває за кордоном, прокуратурою вжито всіх необхідних заходів щодо оголошення її у міжнародний розшук.

У Києво-Святошинському районному суді 29 жовтня 2026 року відбулося чергове судове засідання у цій справі, під час якого суд допитав чергового свідка – родича одного з дітей, який разом із загиблим хлопчиком перебував у дитячому футбольному таборі влітку 2023 року. Під час допиту свідок повідомив, що оплачував перебування дитини у таборі безпосередньо на рецепції спортивного комплексу Olympic Village. У призначенні платежу було зазначено «дитячий табір». За його словами, жодних офіційних договорів щодо перебування дитини у таборі він не підписував.