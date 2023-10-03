Столиця запустила нове опитування щодо емоційного стану киян

Результати опитування будуть представлені до Всесвітнього дня ментального здоровʼя, що відзначається 10 жовтня

У застосунку «Київ Цифровий» розпочалося опитування щодо ментального здоров’я киян. Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

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Мета опитування – оцінити стан ментального здоров’я киян, визначити потреби та розширити міські проєкти психологічної підтримки.

«Ментальне здоров’я впливає на те, як ми думаємо, відчуваємо та поводимося. Щодня ми переживаємо стресові події, які можуть негативно впливати на наше самопочуття. Опитування, яке ми запустили, допоможе краще зрозуміти, як місто може допомогти киянам, які переживають стрес та тривогу. Коли проаналізуємо ваші відповіді – адаптуємо міську систему психологічної допомоги та підтримки, розробивши нові послуги та програми, які будуть ще кориснішими. Долучайтеся до опитування, щоб допомогти нам зробити столицю стресостійкою», – зазначила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

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Результати опитування будуть представлені до Всесвітнього дня ментального здоровʼя, що відзначається 10 жовтня.

Щоб взяти участь, необхідно зайти в розділ «Опитування» в застосунку «Київ Цифровий» та відповісти на питання. В опитуванні зможуть взяти участь усі користувачі з верифікованим профілем.

Нагадаємо, що столиця вводить нові правила оплати проїзду у транспорті. У Києві з 4 жовтня оплата за проїзд із банківських карток у всьому громадському транспорті буде стягуватись не за кожну поїздку окремо, а за кожні дві поїздки разом.