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Удар по Києву: ракета лишила вирву біля багатоповерхівки в Дарниці (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Удар по Києву: ракета лишила вирву біля багатоповерхівки в Дарниці (відео)
Вирва біля будинку у Дарницькому районі Києва після обстрілу 2 липня 2026 року
фото: Сергій Нужненко/Радіо Свобода

В одному з пошкоджених будинків загинув хлопець

Під час масованої атаки на Київ у ніч на 2 липня 2026 року російська ракета влучила між житловими будинками у Дарницькому районі столиці, спричинивши значні руйнування та утворивши вирву. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Радіо Свобода».

Зазначається, що ракета впала між житловими багатоповерхівками, утворивши велику вирву та завдавши значних пошкоджень навколишнім будинкам.

За даними місцевих пабліків, ракета впала на вул. Бориспільській.

Зруйнований атакою РФ будинок у Дарницькому районі столиці
Зруйнований атакою РФ будинок у Дарницькому районі столиці
фото: Сергій Нужненко/Радіо Свобода

За інформацією «Радіо Свобода», в одному з пошкоджених будинків загинув хлопець. Спочатку з'явилася інформація, що йому вдалося вижити, однак згодом вона не підтвердилася.

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На місці удару працюють екстрені служби, які продовжують ліквідацію наслідків російської атаки. 

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. Київ пережив одну з наймасованіших атак: ворог бив по житлових будинках та цивільній інфраструктурі дронами, балістичними й крилатими ракетами, а також гіперзвуковими «Цирконами». У столиці постраждали 28 локацій. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зауважив, що наразі підтверджено 11 загиблих та понад 30 поранених. 

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Теги: Київ обстріл будинок

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