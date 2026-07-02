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Внаслідок нічної атаки на столицю постраждали енергооб’єкти ДТЕК: деталі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Внаслідок нічної атаки на столицю постраждали енергооб’єкти ДТЕК: деталі
Пошкоджений будинок у Києві внаслідок атаки 2 липня 2026 року
фото: ДСНС Києва/Facebook

Аварійні бригади  вирушили на ліквідацію наслідків, щойно безпекова ситуація та рятувальники дозволили почати роботи

Унаслідок масованого ракетно-дронового удару по столиці в ніч на 2 липня руйнувань зазнала енергетична інфраструктура міста. Через пошкодження об'єктів компанії ДТЕК частина мешканців Києва наразі знеструмлена. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційну заяву пресслужби ДТЕК.

В енергокомпанії зазначили, що аварійні бригади  вирушили на ліквідацію наслідків, щойно безпекова ситуація та рятувальники дозволили почати роботи.

«Щойно це стало можливим, енергетики одразу виїхали на місця влучань. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло всім мешканцям столиці. Дякуємо Силам ППО та рятувальникам ДСНС. Працюємо пліч-о-пліч», – наголосили в ДТЕК.

Райони столиці, де зафіксовано відсутність електроенергії, та масштаби руйнувань на об'єктах не розголошуються. Терміни відновлення живлення обіцяють повідомити додатково після оцінки пошкоджень обладнання.

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. Київ пережив одну з наймасованіших атак: ворог бив по житлових будинках та цивільній інфраструктурі дронами, балістичними й крилатими ракетами, а також гіперзвуковими «Цирконами». У столиці постраждали 28 локацій. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зауважив, що наразі підтверджено 11 загиблих та понад 30 поранених. 

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Теги: Київ обстріл ДТЕК відключення світла

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