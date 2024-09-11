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У столиці пройде інклюзивний забіг на підтримку ЗСУ

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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У столиці пройде інклюзивний забіг на підтримку ЗСУ
Метою забігу є популяризація бігової культури в Україні серед всіх верств населення будь-якого віку та серед людей з інвалідністю
фото з відкритих джерел

До забігу можуть долучитися кожен, не залежно від особливих потреб

14 вересня у Києві пройде інклюзивний забіг «Сила єдності». Ініціаторами заходу є громадська організація «Нові ми». Вони активно взаємодіють з людьми як з інвалідністю, так і без. Організація займається відкриттям та популяризацією інклюзивно-розвивальних просторів.

«Я люблю біг та є чемпіонкою з 12 годинного марафону, саме тому вибір припав на це вид спорту. В період повномасштабного вторгнення ми взяли в сім’ю двох дітей хлопчика та дівчинку. Хлопчик на кріслі колісному.

В липні цього року ми з сім’єю взяли участь у забігу, до якого долучився син та подолав дистанцію на кріслі колісному. Нам дуже сподобалося, ми давно планували провести власний забіг, але ця подія додала ще більше впевненості», – розповідає організаторка події Ольга Акімова.

Інклюзивний забіг має дві дистанції:

  1. 500 метрів без вікових обмежень, вартість участі – 1 гривня,
  2. 5 кілометрів та 10 кілометрів без вікових обмежень, вартість участі – 690 гривень.

Метою забігу є популяризація бігової культури в Україні серед всіх верств населення будь-якого віку та серед людей з інвалідністю. Також на заході відбудеться збір коштів на потреби Збройних сил України.

«Певний час ми взагалі не помічали на вулицях людей з інвалідністю, вони намагалися буди в домівках. До того ж не було як такої безбар’єрності в містах. Але з часом все це рухається. Ми звикли їх жаліти, але вони навпаки потребують рівного ставлення та інтеграції в суспільстві. Тому ця єдність між людьми з інвалідністю та без важлива для обох сторін», – каже Ольга Акімова.

Зареєструватись на забіг можна за посиланням.

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Теги: спорт Київ

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