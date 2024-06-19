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Рекордний хабар голові фіскальної служби: викрито схему легалізації на понад 21 млн євро

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Рекордний хабар голові фіскальної служби: викрито схему легалізації на понад 21 млн євро
фото: Уніан

Правоохоронці повідомили про підозру близькій особі ексголови ДФС, а також його радник

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили схему легалізації колишнім очільником Державної фіскальної служби понад 21 млн євро хабаря. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

«НАБУ і САП викрили схему легалізації частини неправомірної вигоди, одержаної у 2015-2016 рр. головою Державної фіскальної служби України та наближеними до нього особами за відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу», – йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим правоохоронці повідомили про підозру близькій особі ексголови ДФС, а також його раднику.

За даними слідства, протягом грудня 2015-березня 2016 рр. близька особа голови ДФС посприяла останньому в отриманні частини хабаря у сумі понад 13 млн євро на рахунки підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови).

Рекордний хабар голові фіскальної служби: викрито схему легалізації на понад 21 млн євро фото 1

Протягом травня 2017-квітня 2018 рр. ця особа, яка є власником групи будівельних компаній, легалізувала всю суму одержаного хабаря та витратила її на придбання недобудованого житлово-офісного комплексу з паркінгом у центрі Києва. Комплекс продовжили будувати та отримувати додаткові доходи, зокрема у 2022-2023 рр.

Наприкінці 2023 року НАБУ і САП домоглися накладення арешту на 81 об’єкт нерухомості та понад 30 млн грн, які власник групи будкомпаній набув завдяки легалізованим коштам.

Іншу частину неправомірної вигоди у сумі 7,9 млн євро, яка була на рахунках ще однієї підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови), легалізував радник топпосадовця: він «відмив» 5,5 млн доларів шляхом укладення агентського договору у січні 2017 року, а у квітні – серпні 2018 року – ще 2,8 млн євро як оплату за договорами купівлі-продажу.

НАБУ не називає прізвища, але Укрінформ пише. що йдеться про Романа Насірова. 

У НАБУ заявили, що вживають заходів щодо встановлення обставин легалізації останньої частини неправомірної вигоди у розмірі 5,5 млн дол. та причетних до цього осіб.

Як повідомлялося, 17 жовтня 2022 року НАБУ і САП викрили ексголову ДФС Романа Насірова на отриманні від власника агрохолдингу рекордного хабаря у розмірі 5,5 млн дол. та понад 21 млн євро.

Нагадаємо, ексглава Державної фіскальної служби Насіров вийшов під заставу 

У вересні минулого року судді ВАКС зменшили розмір застави для Насірова – замість встановлених раніше 261 млн грн тепер він має внести 130 млн грн.

До слова, ексголова Державної фіскальної служби Роман Насіров, якого звинувачують у отриманні хабаря в 722 млн грн, зробив у себе в камері євроремонт та провів інтернет.

Читайте також: Справа Насірова: правоохоронці завершили слідство
Теги: Роман Насіров НАБУ САП

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