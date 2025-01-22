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На Лісовому масиві затримано наркодилера, який збував психотропи

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На Лісовому масиві затримано наркодилера, який збував психотропи
При собі 43-річний киянин мав кілограмовий пакунок з білою кристалічною речовиною
фото: поліція Києва

Співробітники кримінальної поліції затримали наркодилера на проспекті Лісовий у Києві

У Києві на Лісовому масиві поліцейські затримали чоловіка, який планував збути три кілограми психотропів. Про це повідомила пресслужба поліції Києва. 

Оперативники Деснянського району виявили в рюкзаку зловмисника кілограм психотропної речовини, а під час обшуку в квартирі ще два кілограми забороненого засобу. Вартість вилученого за цінами «чорного ринку» становить близько 1 млн грн. Фігуранта взято під варту, йому загрожує до 12 років за ґратами.

Співробітники кримінальної поліції Деснянського управління поліції затримали наркодилера на проспекті Лісовий. При собі 43-річний місцевий мешканець мав кілограмовий пакунок з білою кристалічною речовиною, який вилучили слідчі що прибули на місце події.

Крім цього, під час обшуку у його помешканні поліцейські вилучили ще пакети та ємності зі забороненими речовинами, загальною вагою близько двох кілограмів. Проведена експертиза підтвердила, що в пакетах знаходилась психотропна речовина – Альфа-PVP.

Під час обшуку у помешканні наркодилера поліцейські вилучили пакети та ємності зі забороненими речовинами, загальною вагою близько 2 кг
Під час обшуку у помешканні наркодилера поліцейські вилучили пакети та ємності зі забороненими речовинами, загальною вагою близько 2 кг
фото: поліція Києва

Поліцейські затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання та зберігання особливо небезпечної психотропної речовини в особливо великих розмірах з метою збуту. Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція інкримінованої статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, на столичній Оболоні поліцейські затримали наркозбувача з 12-кілограмовою партією психотропів й вартістю понад 6 млн грн. Про це інформує пресслужба поліції Києва. 

До слова, у 2024 році Нацполіція вилучила з незаконного обігу майже 5,5 тонн наркотиків на понад 2,6 млрд грн. Про це заявив Голова Національної поліції України Іван Вигівський. За словами Вигівського, у 2024 році вилучено майже 5,5 тонни наркотиків, а це понад 20 мільйонів доз, і понад 24 тонни прекурсорів. Повідомляється, що до суду направлені обвинувальні акти майже у 39 тисячах кримінальних провадженнях, зокрема щодо 143 організованих груп та злочинних організацій, які вчинили понад 2 тисячі злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків. 

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Теги: експертиза Київ наркотики наркоторговля

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