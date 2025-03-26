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У Києві патрульні затримали нетверезого водія з перевищенням норми алкоголю в 10 разів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві патрульні затримали нетверезого водія з перевищенням норми алкоголю в 10 разів
Інспектори відсторонили чоловіка від керування та склали на нього відповідні адміністративні матеріали
фото: патрульна поліція Києва/Facebook

Водій погодився пройти огляд на стан сп'яніння за допомогою алкотесту Drager, який показав результат 2,15 проміле

У Святошинському районі Києва патрульні поліцейські зупинили автомобіль ВАЗ, водій якого порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування з чоловіком інспектори виявили явні ознаки алкогольного сп'яніння. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на патрульну поліцію Києва

Повідомляється, що водій погодився пройти огляд на стан сп'яніння за допомогою алкотесту Drager, який показав результат 2,15 проміле. Це більш ніж в 10 разів перевищує допустиму норму.

«Інспектори відсторонили чоловіка від керування та склали на нього відповідні адміністративні матеріали», – йдеться у повідомленні. 

Поліція закликає водіїв керувати відповідально та не сідати за кермо у стані алкогольного сп'яніння.

Нагадаємо, під час патрулювання в Святошинському районі Києва патрульні поліцейські виявили автомобіль Honda, водійка якого рухалася вулицею в період дії комендантської години. Повідомляється, що правоохоронці зупинили транспортний засіб та, спілкуючись з керманичкою, виявили в неї ознаки алкогольного сп'яніння. За словами патрульних,  жінка погодилася пройти огляд на стан сп'яніння за допомогою алкотесту Drager. Результат виявився позитивний – 2,21 проміле.  

Раніше у Києві було затримано керманича Hyundai, який врізався у маршрутний автобус та травмував свою пасажирку. Попередньо встановлено, що 30-річний водій легковика, перебуваючи напідпитку (1,39 проміле), не впорався з керуванням та спочатку зіткнувся з автобусом, який порожнім стояв на зупинці, а потім з автопідйомником Iveco, який рухався у попутному напрямку. Внаслідок ДТП постраждала 28-річна пасажирка Hyundai – її з переломом руки госпіталізували до медичного закладу.

До слова, найбільше нетверезих водіїв у 2024 році зафіксували на Дніпропетровщині – 8 745 протоколів. До трійки антилідерів потрапив також Київ – 8 176 протоколів та Одещина – 7 073 протоколи. Натомість найменше протоколів за водіння у нетверезому стані складено на Черкащині – 720, Тернопільщині – 816 та Франківщині – 880.

Теги: автомобіль алкоголь алкогольне сп'яніння правила водій

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