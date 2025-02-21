Неіснуючий будинок біля озера «Заплавне». Прокуратура вимагає скасування права власності

Київська міська рада на цей час не ухвалювала жодних рішень щодо передачі цієї земельної ділянки у власність або користування будь-яким особам

Прокуратура через суд вимагає скасувати право власності на неіснуючий будинок на ділянці водного фонду вартістю понад 1 млн грн

Дарницька окружна прокуратура міста Києва звернулася з позовом, в якому просить скасувати реєстрацію права власності на неіснуючий житловий будинок, скасувати реєстрацію земельної ділянки, а також повернути її територіальній громаді міста Києва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

У прокуратурі зазначили, що мова йде про ділянку площею 0,1 га по вул. Березневій у Дарницькому районі столиці в межах прибережної захисної смуги ландшафтного заказника місцевого значення озера «Заплавне».



У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що у 2015 році було здійснено протиправну реєстрацію права власності на неіснуючий житловий будинок.



«Згодом зазначений об’єкт нерухомості став предметом цивільно-правових угод, а також під ним сформовано земельну ділянку, якій присвоєно кадастровий номер. Такі дії свідчать про підготовку власника «будинку» до подальшого отримання прав на цю ділянку», – повідомили у прокуратурі.



Прокурори зазначили, що Київська міська рада на цей час не ухвалювала жодних рішень щодо передачі цієї земельної ділянки у власність або користування будь-яким особам.



Відтак, з метою попередження незаконного набуття власником нерухомості земельної ділянки, прокуратура звернулася з позовом до суду про скасування реєстрацію права власності на неіснуючий житловий будинок.



Наразі Дарницький районний суд міста Києва відкрив провадження у цій справі.

Нагадаємо, у Києві 16 га землі, яка знаходиться поблизу Національного музею народної архітектури та побуту в Пирогові, остаточно повернуто з оренди. Про це повідомила Київська міська прокуратура. У прокуратурі нагадали, що агрокомбінат у 2018 році без рішення Київради зареєстрував за собою право користування вказаною земельною ділянкою на підставі договору оренди землі, укладеного ще у 2004 році. Однак вказаний договір оренди було розірвано у 2008 році, внаслідок чого сільськогосподарське товариство втратило право оренди цієї земельної ділянки.

Раніше голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що бере під особистий контроль питання інвентаризації столичної землі, щоб запобігти так званим «туалетним схемам». Про це він повідомив у Telegram, де опублікував відео, записане поруч з контейнерами на станції метро «Почайна». За словами Ткаченка, «туалетна схема» передбачає реєстрацію неіснуючої нерухомості, завдяки якій реєструється право власності на землю, де вона розташована. Голова Київської міської військової адміністрації заявив, що терміново звернеться до Міністерства юстиції з переліком таких об’єктів «задля ретельної перевірки та скасування незаконних реєстраційних дій та притягнення реєстраторів до відповідальності, щоб запобігти реалізації туалетних схем».

До слова, за позовом Голосіївської окружної прокуратури м. Києва суд витребував приміщення в центрі Києва у незаконного власника. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури. Так, фізична особа незаконно оформила право власності на це нежитлове приміщення – частину підвалу житлового будинку (гуртожитку) площею 495,3 квадратних метрів на вул. Предславинській. Право власності оформлене на підставі інвестиційного договору, яким передбачалось, що інвестор проводить ремонт підвалу та благоустрій навколишньої території, а згодом отримує його у власність. Вказаний інвестиційний договір державним підприємством, що є балансоутримувачем приміщення, не укладався.