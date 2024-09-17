Кількість загиблих від повеней в Європі зросла до 16 людей

Десятки тисяч людей були евакуйовані зі своїх домівок в Австрії, Чехії, Угорщині, Румунії та Словаччині

Кількість загиблих від проливних дощів і повеней у центральній та східній Європі зросла до щонайменше 16 людей

Проливні дощі та повені, спричинені штормом «Борис», продовжують сіяти хаос у Центральній та Східній Європі. На жаль, кількість жертв зросла до 16 осіб. Про це повідомляє The Guardian.

У Польщі загинуло вже п'ятеро людей, серед них хірург, який повертався з роботи. У Чехії жінка потонула в розбурханому струмку, а ще семеро людей вважаються зниклими безвісти. У Румунії кількість загиблих сягнула семи.

Десятки тисяч людей були змушені покинути свої домівки в Австрії, Чехії, Угорщині, Румунії та Словаччині. Повінь прорвала дамби, затопила вулиці та призвела до відключень електроенергії. У деяких місцях під водою опинилися цілі квартали.

Шторм «Борис» спричинив найсильніші повені у регіоні за останні два десятиліття. Польща оголосила надзвичайний стан у південних регіонах. Влада країн продовжує боротися з наслідками стихії та надавати допомогу постраждалим.

Окрім людських жертв, повені завдали значних матеріальних збитків. Зруйновані будинки, дороги та інфраструктура. Сільське господарство також зазнало серйозних втрат.

Хоча очікується, що дощі послабшають, рівень води у річках може залишатися високим ще кілька днів. Влада закликає людей бути обережними та дотримуватися рекомендацій щодо безпеки. Європейський Союз та інші країни запропонували допомогу постраждалим регіонам. Триває оцінка збитків та планування відновлювальних робіт.

Нагадаємо, у Відні пасажири круїзного лайнера не можуть зійти на берег через повінь.