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З'явилися деталі про вибух у житловому будинку столиці (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
З'явилися деталі про вибух у житловому будинку столиці (фото)
фото з відкритих джерел

Двічі за добу у київському ЖК «Комфорт Таун» пролунали вибухи

Зранку 20 грудня у Дніпровському районі Києва у багатоповерхівці стався вибух. Цього ж дня увечері у тому ж житловому комплексі «Комфорт Таун» пролунав другий вибух за добу. Про це повідомили у соцмережі.

Ранковий інцидент спричинив пожежу. На місці виявили акумулятор, який доправили на дослідження. Кількість постраждалих встановлюється. На момент вибуху, в помешканні знаходилась велика родина. Літнє подружжя отримало опіки та нині знаходиться під наглядом лікарів. У квартирі вибило вікна та частину стіни.

Увечері ж у ЖК «Комфорт Таун» вибухнув і спалахнув генератор, проте ніхто не постраждав.

Зазначимо, через знеструмлення вже кілька місяців громадяни активно опановують нові прилади, що допомагають зберігати світло і тепло у помешканнях під час відключень електроенергії. Зокрема, купують генератори, використовують й автомобільні акумулятори. Однак, користуватись ними треба вкрай обережно.

Усе частіше домівки українців страждають через необережне поводження з генераторами, акумуляторами та газовими балонами. Раніше у багатоповерхівці на столичній Троєщині вибухнув газовий балон.

До того ж у багатоповерхівці в Києві вибухнув туристичний газовий балон. Інцидент стався в одному з будинків Оболонського району.

Крім того, у Голосіївському районі Києва в одному із кіосків їжі швидкого приготування вибухнув газовий балон. Унаслідок події постраждали п'ятеро людей.

Схожий інцидент трапився й у Броварах в ЖК «Лісовий квартал». Там у магазині теж вибухнув газовий балон

Також на Волині у багатоповерхівці вибухнули туристичні газові балони, постраждали люди. У квартирі перебувала мама з двома дітьми. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна й двері у квартирі, а також двері в сусідньому помешканні. У результаті виникла пожежа, що охопила, домашні речі, стелю й стіни. 

Нещодавно на Прикарпатті через генератор загинув чоловік. За попередньою версією, найбільш ймовірною причиною загибелі стало отруєння продуктами згорання вихлопних газів від електрогенератора, що працював в підвальному приміщенні. 

До слова, у Києві від вибуху акумулятора загорілася квартира. Житло мешканців зазнало значних ушкоджень.

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Теги: Київ вибух

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