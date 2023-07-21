КМДА відмовилася від покупки годинників за п'ять мільйонів

За словами керівник апарату КМДА, рішення скасувати закупівлю годинників прийняли ще на початку липня

КМДА планувала закупити ручні годинники для нагороджень від мера Києва Віталія Кличка на суму понад 5 млн гривень. Тендер на подарунки від голови КМДА запланували ще 5 липня, але широкому загалу про це стало відомо пізніше. Про це йдеться на сайті держзакупівель «Prozorro».

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КМДА планувала закупити ручні годинники на суму понад 5 млн гривень фото: скріншот з сайту держзакупівель «Prozorro»

Завод мав виготовити та поставити 1500 чоловічих і жіночих годинників по 3360 грн за кожен. Постачальником планували обрати ТОВ «Київський годинниковий завод».

В тендерних перегонах брав участь ще один учасник – «Перший український годинниковий завод «Київська Русь». При чому його пропозиція обійшлася б столичному бюджету майже на 400 тисяч гривень дешевше.

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Однак в КМДА відхилили пропозицію цього заводу через недотримання вимоги щодо кольору годинників. Замість сталевого чи золотого корпусу (покриття IPS/IPG), постачальником було запропоновано корпус темно-синього кольору.

У тендерній документації зазначено, що годинники повинні мати механізм лише Ronda 763 виробництва Швейцарії або еквівалент, виготовлений у Швейцарії. Через вимогу щодо комплектації годинників до торгів було не допущено постачальників, що продають годинники з японськими та іншими механізмами, які за якістю можуть не поступатися швейцарським.

Згодом після суспільного розголосу на сторінці КМДА в Facebook з'явився допис, в якому йдеться, що міська влада не купуватиме нагородні годинники, а рішення про скасування закупівлі прийняли ще на початку липня, й наразі готується процедура відміни.

КМДА відмовилася купувати годинники за п'ять мільйонів гривень фото: скріншот з соцмереж

Як зазначає керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний, рішення відмінити цю закупівлю та спрямувати заплановані гроші на забезпечення сил безпеки та оборони прийняли ще на початку липня. Проте, за його словами, скасувати торги міська влада зможе лише після того, як Антимонопольний комітет завершить розгляд оскаржень процедури з боку учасників.

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«Ми мали придбати годинники ще на початку року. У процесі щодо процедури закупівлі надійшло кілька скарг від учасників торгів, які певний період розглядалися. За цей час керівництво міста прийняло рішення, що наразі така закупівля не є доцільною. І ми почали готувати документи для відміни закупівлі ще на початку липня. Але, щоб завершити скасування торгів, ми процедурно маємо дочекатися, аби Антимонопольний комітет розглянув скарги. Після їх розгляду ми зможемо завершити процедуру скасування торгів», – каже Загуменний.

За словами керівника апарату КМДА, гроші планують перенаправити на забезпечення сил безпеки та оборони. Це рішення буде представлене на розгляд депутатів Київради одразу, як це стане можливим відповідно до всіх процедур.

Зазначимо, КМДА вручає годинники до нагород, якими місто відзначає військових, волонтерів, киян, які зробили великий внесок у розвиток міста тощо.

Нагадаємо, попри те, що окупанти вщент зруйнували Бахмут, а навколо міста тривають жорсткі бої, міська рада продовжує робити закупки. Так, наприклад, 12 липня 2023 року міська рада Бахмута уклала тендер «Послуги з висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування у друкованому засобі масової інформації» майже за 50 тис. грн.

До слова, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія звернувся із «останнім попередженням» до місцевих посадовців, відповідальних за процедури закупівель.