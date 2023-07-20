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Скандальні тендери. Чим займається міська рада Бахмута, поки місто зруйноване

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Скандальні тендери. Чим займається міська рада Бахмута, поки місто зруйноване
Бахмутська міська рада витратила майже 50 тис. грн, щоб висвітлити свою діяльність у ЗМІ
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У лютому 2023 року Бахмутська міська рада витратила 200 тис. грн на ноутбуки

Попри те, що окупанти вщент зруйнували Бахмут, а навколо міста тривають жорсткі бої, міська рада продовжує робити закупки. Так, наприклад, 12 липня 2023 року міська рада Бахмута уклала тендер «Послуги з висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування у друкованому засобі масової інформації» майже за 50 тис. грн. Про це йдеться на сайті Prozzoro.

Тендер, укладений Бахмутською міською радою 12 липня 2023 року
Тендер, укладений Бахмутською міською радою 12 липня 2023 року
скріншот

Згідно з тендером, переможцем стало видання «Вперед».

Проте це не єдиний тендер, який уклала Бахмутська міська рада. Згідно за даними платформи Prozzoro, чиновники також часто купували бензин, запчастини для автомобілів. 20 лютого 2023 року чиновники придбали ноутбуки на 200 тис. грн, а також витратили 138 тис. грн на охоронні послуги. 

Скандальні тендери. Чим займається міська рада Бахмута, поки місто зруйноване фото 1
Тендери, які вкладала Бахмутська міська рада
Тендери, які вкладала Бахмутська міська рада
скріншот

Нагадаємо, що біля Бахмута тривають важкі бої. Збройні сили України змусили російські війська відступити з позицій на північний схід від Оріхово-Василівки. Також повідомляється, що українські війська зайняли майже всі панівні висоти в районі Бахмута, проте кожний звільнений квадратний метр української території дається нашим захисникам кров'ю та неймовірними зусиллями.

Читайте також: Тендерний банкет під час війни. Без матів не обійдеться
Теги: держзакупівлі тендер Бахмут

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