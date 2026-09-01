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Перерізала горло імениннику і пішла додому: оголошено вирок киянці за вбивство знайомого

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Перерізала горло імениннику і пішла додому: оголошено вирок киянці за вбивство знайомого
Трагедія сталася у вересні 2023 року.
фото: Прокуратура України

Прокуратура вважає вирок занадто м'яким і готує апеляцію

В Оболонському районі столиці судили 59-річну жінку за умисне вбивство свого знайомого. Вироком суду зловмисницю засуджено до 10 років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Трагедія сталася у вересні 2023 року. У день вбивства 69-річний чоловік святкував свій день народження та пригощав біля під’їзду будинку сусідів і знайомих. Того ж вечора він загинув від ножового поранення.

Як довів у суді прокурор, обвинувачена сиділа з іменинником на лавці, в якийсь момент удавано обняла його за плечі, а іншою рукою завдала удару ножем у шию, пошкодивши сонну артерію. Після вчиненого жінка спокійно поїхала додому.

У суді обвинувачена своєї вини не визнала, переконуючи, що чоловіка вбив її співмешканець. Водночас молекулярно-генетичні експертизи підтвердили співпадіння ДНК-профілю крові загиблого зі зразками крові, що лишились під нігтьовими зрізами жінки, а також в середині її рюкзака.

Оболонський районний суд визнав жінку винною за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) та призначив 10 років ув'язнення.

Водночас у прокуратурі зазначили, що під час судових дебатів наполягали на 13 роках позбавлення волі, тому оскаржуватимуть вирок в апеляційному порядку.

Нагадаємо, ввечері 29 серпня в одному з багатоквартирних будинків Одеси сталася стрілянина, унаслідок якої загинули троє людей, а одна особа зазнала поранень. За попередніми даними поліції, 50-річний місцевий житель із мисливської рушниці вбив своїх батьків та травмував брата. Постраждалого госпіталізували до медичного закладу. Після злочину нападник із зброєю забарикадувався у квартирі, а під час прибуття поліцейських наклав на себе руки.

Теги: вирок вбивство Київ

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