У Лебедівці на Київщині відкрито тимчасову переправу: який вигляд вона має

Основний міст у Лебедівці, який мав серйозні вагові обмеження, тепер повністю закривається на ремонт

Голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник оглянув завершену тимчасову переправу в селі Лебедівка Вишгородського району, яка вже відкрита для руху транспорту. Цей об'єкт було зведено у стислі терміни для забезпечення об'їзду на період ремонту основного мосту на дорозі Київ – Вишгород – Десна – Чернігів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Миколи Калашника.

За словами Калашника, тимчасова переправа розрахована на транспорт масою до 60 тонн, що дозволяє підтримувати безперервне сполучення між громадами та швидку логістику для бізнесу, екстрених служб і населення. Для впорядкування руху та звикання водіїв до нового маршруту на місці чергує поліція.

Тимчасова переправа розрахована на транспорт масою до 60 тонн фото: Микола Калашник/Facebook

Основний міст, який мав серйозні вагові обмеження, тепер повністю закривається на ремонт. Його відновлювальні роботи планують завершити в першому півріччі наступного року, додав голова КОВА.

Нагадаємо, через аварійний стан рух мостом у Лебедівці, що на автодорозі С100820 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів, тимчасово обмежений для забезпечення безпеки дорожнього руху з 15 липня. Правоохоронці закликали громадян поставитися з розумінням до тимчасових незручностей та враховувати це, плануючи свої маршрути, і бути обережними та уважними.

До слова, 24 червня на Закарпатті, на ділянці автомобільної дороги Т-0710 Нижні Ворота – Ужок, обвалився міст. Внаслідок інциденту одразу вісім населених пунктів Мукачівського району залишилися без прямого транспортного сполучення. Обвал мостової конструкції стався між селищами Підполоззя та Жденієво.