Головна Київ Фото
search button user button menu button

У Лебедівці на Київщині відкрито тимчасову переправу: який вигляд вона має

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Лебедівці на Київщині відкрито тимчасову переправу: який вигляд вона має
Тимчасова переправа розрахована на транспорт масою до 60 тонн
фото: Микола Калашник/Facebook

Основний міст у Лебедівці, який мав серйозні вагові обмеження, тепер повністю закривається на ремонт

Голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник оглянув завершену тимчасову переправу в селі Лебедівка Вишгородського району, яка вже відкрита для руху транспорту. Цей об'єкт було зведено у стислі терміни для забезпечення об'їзду на період ремонту основного мосту на дорозі Київ – Вишгород – Десна – Чернігів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Миколи Калашника.

За словами Калашника, тимчасова переправа розрахована на транспорт масою до 60 тонн, що дозволяє підтримувати безперервне сполучення між громадами та швидку логістику для бізнесу, екстрених служб і населення. Для впорядкування руху та звикання водіїв до нового маршруту на місці чергує поліція.

Тимчасова переправа розрахована на транспорт масою до 60 тонн
Тимчасова переправа розрахована на транспорт масою до 60 тонн
фото: Микола Калашник/Facebook

Основний міст, який мав серйозні вагові обмеження, тепер повністю закривається на ремонт. Його відновлювальні роботи планують завершити в першому півріччі наступного року, додав голова КОВА.

Нагадаємо, через аварійний стан рух мостом у Лебедівці, що на автодорозі С100820 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів, тимчасово обмежений для забезпечення безпеки дорожнього руху з 15 липня. Правоохоронці закликали громадян поставитися з розумінням до тимчасових незручностей та враховувати це, плануючи свої маршрути, і бути обережними та уважними.

До слова, 24 червня на Закарпатті, на ділянці автомобільної дороги Т-0710 Нижні Ворота – Ужок, обвалився міст. Внаслідок інциденту одразу вісім населених пунктів Мукачівського району залишилися без прямого транспортного сполучення. Обвал мостової конструкції стався між селищами Підполоззя та Жденієво.

Читайте також:

Теги: Київщина дороги міст ремонт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За інформацією Бюро, під час аналізу тендерної документації фахівці виявили низку порушень
Ремонт столичного крематорію. Бюро економічної безпеки упередило розтрату 160 млн грн  
Сьогодні, 09:18
Костел-усипальня родини князів Подгорських фото з дрону
Що цікавого подивитися у Київській області? Десять ідей для екскурсії вихідного дня
11 липня, 15:07
За попередньою інформацією, темно-сірий мікроавтобус «Рено» здійснив наїзд на дитину
Мікроавтобус без водія задавив хлопчика у Петропавліській Борщагівці
10 липня, 15:37
На Київщині через атаку дронів горить підприємство
Нічна атака дронів на Київщину: у Требухові горить підприємство, є поранена
9 липня, 09:11
Дорожники ремонтуватимуть ділянку покриття від проспекту Повітряних Сил до вулиці Солом’янської
Рух транспорту Солом’янською площею частково обмежено до кінця літа (схема)
7 липня, 11:50
Пошкоджений будинок у Київській області
На Київщині внаслідок атаки БпЛА є постраждалі та руйнування
6 липня, 04:54
Внаслідок ДТП загинули двоє людей, які перебували в салоні автомобіля Volkswagen
Жахлива ДТП на Київщині: тіла загиблих довелося деблокувати з розірваної навпіл автівки (фото)
30 червня, 14:58
Усім фігурантам інкримінують заволодіння чужим майном, службове підроблення та легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом
Відновлення житла на Бучанщині: група чиновників звинувачується у розкраданні коштів
19 червня, 14:06
За попередньою інформацією, 35-річний водій сміттєвоза MAN не впорався з керуванням
На автодорозі Глеваха – Підгірці сміттєвоз перекинувся в кювет
18 червня, 16:14

Фото

У Лебедівці на Київщині відкрито тимчасову переправу: який вигляд вона має
У Лебедівці на Київщині відкрито тимчасову переправу: який вигляд вона має
У Солом'янському районі майже тиждень тривав демонтаж МАФа: у чому особливість кіоска
У Солом'янському районі майже тиждень тривав демонтаж МАФа: у чому особливість кіоска
Київська митниця передала понад 300 стародавніх артефактів до музеїв України (фото)
Київська митниця передала понад 300 стародавніх артефактів до музеїв України (фото)
Водій Mercedes отримав покарання за креативне «маскування» номерного знака (фото)
Водій Mercedes отримав покарання за креативне «маскування» номерного знака (фото)
Атака на Київ: окупанти пошкодили будівлю Київської митниці (фото)
Атака на Київ: окупанти пошкодили будівлю Київської митниці (фото)
Святошинський район звільняється від МАФів. Який вигляд має споруда-рекордсмен (фото)
Святошинський район звільняється від МАФів. Який вигляд має споруда-рекордсмен (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
264K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 липня 2025
29K
Один з ключових партнерів РФ заявив, що обійдеться без російської нафти
6593
Міноборони анонсувало нові відстрочки у «Резерв+»
6230
Путін дав Героя Росії Герою України
4783
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
16 липня, 05:51
16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 липня, 00:01
Україна вперше виступила на змаганнях CISOR MILCOMP
15 липня, 22:07
День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання
15 липня, 03:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua