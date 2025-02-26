Суд скасував передачу пам’ятки архітектури на Гончара під забудову

Кам’яна садиба була збудована ще у 1882 році за проєктом видатного архітектора Володимира Ніколаєва, згодом була надбудована третім поверхом

Господарський суд міста Києва скасував передачу під забудову памʼятки архітектури – будинку Осипа Родіна, 1882 р., що на вул. Гончара, 71. Про це повідомляє «Главком», посилаючись на столичного активіста-пам’яткоохоронця Дмитра Перова.

«Нагадаю, що рік тому Київська міська рада підтримала передачу земельної ділянки за цією адресою з цільовим призначенням – «для будівництва та обслуговування багатофункціонального комплексу». За даними ресурсу «Лун», тут планується до спорудження ЖК Franklin від Saga Development», – йдеться у дописі.

Попри охоронний статус памʼятки, проєкт рішення про передачу будинку під забудову набрав 63 голоси депутатів фото: Дмитро Перов/Facebook

Будинок Осипа Родіна набув статусу пам’ятки архітектури місцевого значення у 2023-му. Подання та облікову документацію розробила громадська організація «Мапа Реновації».

За словами Перова, попри охоронний статус памʼятки, проєкт рішення про передачу будинку під забудову набрав 63 голоси депутатів.

Нагадаємо, за позовом Подільської окружної прокуратури міста Києва суд витребував приміщення в історичному центрі столиці вартістю понад 2 млн грн у незаконного власника. Установлено, що рішенням Київської міської ради затверджено перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, серед яких був і будинок на вул. Воздвиженській. Однак, рішенням Брянківського міського суду Луганської області у 2010 році на одне з приміщень у цьому будинку визнано право власності за місцевою мешканкою.

Раніше повідомлялося, що аукціон з продажу садиби Браницьких у Богуславському районі Київщини, де жила відома українська письменниця Марко Вовчок, скасовано. Про це стало відомо з сайту Prozorro. Там зазначали, що будівля – нежитлова та має площу в 329,8 квадратних метрів. Початкова вартість будівлі становила понад 132 тис. грн.

До слова, палац Модеста Езерського, що розташований у селі Іванківці на Житомирщині, виставили на продаж. Історична будівля збудована у 1892 році. Вартість обʼєкта $62 тисячі.