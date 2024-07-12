Головна Київ
search button user button menu button

Удар по «Охматдиту». Токсикологічний корпус лікарні не підлягає відновленню

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Удар по «Охматдиту». Токсикологічний корпус лікарні не підлягає відновленню
Наразі триває комплексне оцінювання збитків від російського удару
фото з відкритих джерел

Ляшко: «Зараз відбувається процес технічного обстеження приміщення старого технічного корпусу. Швидше за все, він також буде підлягати знесенню»

Токсикологічний корпус дитячої лікарні у Києві «Охматдит», куди росіяни поцілили ракетою 8 липня, не підлягає відновленню. На його місці зводитимуть новий. Про це заявив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко на брифінгу.

Він зазначив, що деякі корпуси лікарні не підлягають відновленню, зокрема токсикологічний.

«Ми чітко знаємо, що цей корпус не підлягає відновленню. І зараз відбувається процес технічного обстеження приміщення старого технічного корпусу. Швидше за все, він також буде підлягати знесенню», - розповів Ляшко.

Наразі триває комплексне оцінювання збитків від російського удару. Гендиректор Охматдиту Володимир Жовнір зазначив, що постраждали всі корпуси дитячої лікарні, однак ступінь пошкоджень кожного різний.

Зазначено, що на наступному тижні має бути завершений перший дефектний акт стосовно пошкоджень нещодавно зведеного корпусу лікарні. Планується, що на його базі відновлять надання медичної допомоги - відділення інтенсивної терапії, дитячої онкології, офтальмології, нейрохірургії, урології.    

Нагадаємо, 8 липня Росія завдала масованих ударів по Києву, Дніпру, Краматорську, Кривому Рогу, Слов'янську. Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено дитячу лікарню «Охматдит».

З найбільшої багатопрофільної дитячої лікарні в Україні «Охматдиту» евакуювали понад 600 пацієнтів.    

Згодом російський льотчик 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії після ракетної атаки по дитячій лікарні «Охматдит» передав Головному управління розвідки документи. Вони висвітлюють діяльність його військової частини та приватні фото командного складу.

У пропагандистському матеріалі автор не лише прямо пише, що Росія навмисно вбиває цивільне населення України, а й закликає росіян не боятися визнати удар по «Охматдиту».

Читайте також: Помер семирічний Єгор Завадецький, який перебував у «Охматдиті» під час російської атаки
Теги: ракетна атака Київ росіяни Віктор Ляшко Охматдит

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вночі, 14 червня, російські війська намагалися завдати ударів по українських містах
Комбінована атака на Україну. Заяви Зеленського та Байдена. Вибухи в РФ. Головне за ніч
14 червня, 07:40
Росіяни роблять все, щоб заблокувати повернення додому десятків тисяч українських дітей
Окупанти вдаються до хитрощів, щоб переселити українських дітей до російських міст
16 червня, 17:26
Наслідки ракетної атаки на Київщину, 23 червня 2024 р.
Окупанти вдарили ракетами по Київщині: фото наслідків
23 червня, 08:32
Після падіння уламку ракети над Києвом виднівся стовп диму
Удар по столиці: КМВА пояснила, чим ця атака відрізняється від попередніх
30 червня, 22:23
Наслідки ракетного удару по Києву
Повітряні сили повідомили, чим окупанти атакували Київ 30 червня
1 липня, 11:32
Деякі жителі Києва встановили сонячні батареї
Чи можна ставити сонячні панелі на фасаді багатоповерхівки? Роз'яснення експерта
1 липня, 16:36
Пресслужба КМДА звинуватила Лубінця та Мінсоцполітики у бездіяльності щодо допомоги в евакуації дітей-сиріт на початку повномасштабного вторгнення
Виїзд родичів чиновників за кордон: столична влада прокоментувала звинувачення
4 липня, 12:59
Російська влада прагне контролювати внутрішнє середовище в РФ та обмежувати доступ громадян до інформації, яка не збігається з наративами Кремля
Кремль блокує росіянам доступ до західних ЗМІ: деталі від британської розвідки
6 липня, 14:31
Під кіберудар потрапили «Обласна клінічна лікарня РЖД Перм», ТОВ «ФД-Телеком» та ТОВ ВАПК (волгоградська агропромислова компанія)
Українські хакери помстилися РФ за атаку на «Охматдит»
9 липня, 22:20

Київ

Удар по «Охматдиту». Токсикологічний корпус лікарні не підлягає відновленню
Удар по «Охматдиту». Токсикологічний корпус лікарні не підлягає відновленню
Київ: Росія вдарила по дитячій лікарні, є постраждалі та загиблі
Київ: Росія вдарила по дитячій лікарні, є постраждалі та загиблі
Пожежа у Подільському районі: вогнеборцям вдалося локалізували вогонь (фото)
Пожежа у Подільському районі: вогнеборцям вдалося локалізували вогонь (фото)
У Києві чоловік із ножем напав на працівників ТЦК
У Києві чоловік із ножем напав на працівників ТЦК
У Києві під капотом машини сховалася змія
У Києві під капотом машини сховалася змія

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
Удари ракетами Atacms вглиб Росії: Білий дім зробив заяву
42K
Чи можна оновити дані в ТЦК після 16 липня без штрафу: відповідь нардепа
21K
На Хмельниччині лунають вибухи
17K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 липня: ситуація на фронті
7801
Нова Зеландія: нащадок маорійських вождів передала Зеленському «пакет допомоги» (фото)
7114
Австралія оголосила найбільший пакет військової допомоги Україні: що туди ввійде

Новини

Фонд Ріната Ахметова передав лікарні «Охматдит» сучасні реанімобілі
Сьогодні, 14:27
Рада планує скасувати перехід на літній і зимовий час
Вчора, 13:51
Угорщина пояснила, чого виступає проти вступу України до НАТО
Вчора, 13:44
Данія виділила кошти на виробництво САУ «Богдан»
Вчора, 12:28
РФ не братиме участі у другому Саміті миру – заступник Лаврова
Вчора, 12:11
Письменниця Антоніна Цвід показала свою квартиру після обстрілу Києва 8 липня (фото)
Вчора, 11:05

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua