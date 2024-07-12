Удар по «Охматдиту». Токсикологічний корпус лікарні не підлягає відновленню

Ляшко: «Зараз відбувається процес технічного обстеження приміщення старого технічного корпусу. Швидше за все, він також буде підлягати знесенню»

Токсикологічний корпус дитячої лікарні у Києві «Охматдит», куди росіяни поцілили ракетою 8 липня, не підлягає відновленню. На його місці зводитимуть новий. Про це заявив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко на брифінгу.

Він зазначив, що деякі корпуси лікарні не підлягають відновленню, зокрема токсикологічний.

«Ми чітко знаємо, що цей корпус не підлягає відновленню. І зараз відбувається процес технічного обстеження приміщення старого технічного корпусу. Швидше за все, він також буде підлягати знесенню», - розповів Ляшко.

Наразі триває комплексне оцінювання збитків від російського удару. Гендиректор Охматдиту Володимир Жовнір зазначив, що постраждали всі корпуси дитячої лікарні, однак ступінь пошкоджень кожного різний.

Зазначено, що на наступному тижні має бути завершений перший дефектний акт стосовно пошкоджень нещодавно зведеного корпусу лікарні. Планується, що на його базі відновлять надання медичної допомоги - відділення інтенсивної терапії, дитячої онкології, офтальмології, нейрохірургії, урології.

Нагадаємо, 8 липня Росія завдала масованих ударів по Києву, Дніпру, Краматорську, Кривому Рогу, Слов'янську. Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено дитячу лікарню «Охматдит».

З найбільшої багатопрофільної дитячої лікарні в Україні «Охматдиту» евакуювали понад 600 пацієнтів.

Згодом російський льотчик 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії після ракетної атаки по дитячій лікарні «Охматдит» передав Головному управління розвідки документи. Вони висвітлюють діяльність його військової частини та приватні фото командного складу.

У пропагандистському матеріалі автор не лише прямо пише, що Росія навмисно вбиває цивільне населення України, а й закликає росіян не боятися визнати удар по «Охматдиту».