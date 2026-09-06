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На окупованій території Запорізької області загострюється криза з питною водою

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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На окупованій території Запорізької області загострюється криза з питною водою
Окупаційна адміністрація не здатна нормально забезпечити населення водою
фото з відкритих джерел

Окупаційна влада переклала обов'язки із забезпечення населення водою на підконтрольні волонтерські організації

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області спостерігається критична ситуація з водопостачанням, яке перетворюється на привілей для місцевих жителів. Про це пише «Главком» із посиланням на Центр національного спротиву.

Окупаційна адміністрація виявилася неспроможною відновити насосні станції, водогони та іншу критичну інфраструктуру, через що мешканці багатьох населених пунктів залишаються без води в кранах.

Замість системного ремонту мереж окупаційна влада на чолі з гауляйтером Балицьким переклала обов'язки із забезпечення населення водою на підконтрольні волонтерські організації. Вони періодично розвозять людям по кілька п'ятилітрових пляшок, фактично замінюючи собою роботу комунальних служб.

Доставка питної води використовується окупантами як привід для пропаганди. Кожен виїзд волонтерів та чиновників супроводжується фотофіксацією для створення показової картинки «турботи про цивільних». Утім, поодинока роздача бутильованої води на камеру не вирішує проблему відсутності базових комунальних послуг, змушуючи жителів окупованих територій виживати в умовах гуманітарної кризи.

Як відомо, команда організації Save Ukraine успішно повернула з тимчасово окупованих територій ще 28 дітей та підлітків. Порятунок відбувся завдяки підтримці партнерів у межах ініціативи Bring Kids Back UA.

«Кожен із них пройшов через постійний тиск, погрози та страх, але сьогодні це нарешті позаду», – йдеться у повідомленні.

До слова, з початку літа в Україну з тимчасово окупованих територій повернули вже 60 громадян. Чергова гуманітарна операція дозволила евакуювати людей, серед яких є маломобільні особи та громадяни із важкими захворюваннями серця

Теги: окуповані території Запорізька область вода

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