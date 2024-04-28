Міненерго скасувало наказ, який обмежував галузь зеленої енергетики
Станом на початок 2024 року, наказ вже не ніс тих позитивних наслідків для ринку, які очікувалися на початку
Міністерство енергетики України визнало таким, що втратив чинність, наказ №206 від 15 червня 2022 року, яким встановлювались мінімальні відсотки виплат виробникам електричної енергії з ВДЕ, а саме 18% для СЕС (сонячна електростанція) і ВЕС (вітрова електростанція). Про це повідомляє Українська вітроенергетична асоціація з посиланням на наказ Міненерго №136 від 1 квітня поточного року.
«Іншими словами, наказ (№206) надавав держпідприємству «Гарантований покупець» право виплачувати всього 18% від вартості отриманої електроенергії, а залишок сплачувати пропорційно лише за наявності коштів на рахунку», – завили в УВЕА.
Як зазначається, наказ №206 був прийнятий Міненерго тимчасово для забезпечення безпеки постачання електроенергії споживачам та уникнення ризиків призупинення діяльності виробників електроенергії з ВДЕ в умовах дії воєнного стану.
Водночас інвестори уточнюють, що у зв’язку з тим, що після набрання чинності наказу державними органами влади було прийнято низку інших постанов, указів та нормативно-правових актів, які внесли зміни до діяльності виробників з ВДЕ, то, станом на початок 2024 рік, даний наказ вже не ніс тих позитивних наслідків для ринку, які очікувалися на початку.
Тому ще в лютому УВЕА разом з іншими галузевими асоціаціями зверталось до уряду, Міненерго, НЕКРЕКП та Мінюсту із закликом скасувати наказ №206 через його неефективність і втрату актуальності.
«УВЕА висловлює подяку Міністерству енергетики України за те, що думка ринку була врахована, а даний наказ був визнаний таким, що втратив чинність. Реальні кроки, політична воля і підтримка держави – це те, чого потребує національний ринок ВДЕ сьогодні чи не найбільше і ми щиро радіємо, що цих кроків стає все більше», – підсумували інвестори.
Раніше повідомлялося, що у листопаді 2023 року президент Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО щодо заходів із підвищення стійкості енергосистеми де найпріоритетнішими для уряду до вирішення (у терміни від 1 до 6 місяців) поставлені питання заборгованостей.
На думку експертів, проблему кругових заборгованостей в енергетиці України треба вирішувати терміново, оскільки вже спливають терміни, які були надані на вирішення цього питання Радою національної безпеки й оборони.
Нагадаємо, Міністерство енергетики України не підтримує законопроєкт, розроблений Нацкомісією з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), щодо зміни механізму фінансування галузі зеленої енергетики шляхом виокремлення необхідної компенсації з тарифу на передачу «Укренерго» в окрему надбавку.
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