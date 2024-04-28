Головна Нова енергія Новини
search button user button menu button

Міненерго скасувало наказ, який обмежував галузь зеленої енергетики

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Міненерго скасувало наказ, який обмежував галузь зеленої енергетики
Наказ був прийнятий Міненерго тимчасово для забезпечення безпеки постачання електроенергії споживачам
фото з відкритих джерел

Станом на початок 2024 року, наказ вже не ніс тих позитивних наслідків для ринку, які очікувалися на початку

Міністерство енергетики України визнало таким, що втратив чинність, наказ №206 від 15 червня 2022 року, яким встановлювались мінімальні відсотки виплат виробникам електричної енергії з ВДЕ, а саме 18% для СЕС (сонячна електростанція) і ВЕС (вітрова електростанція). Про це повідомляє Українська вітроенергетична асоціація з посиланням на наказ Міненерго №136 від 1 квітня поточного року.

«Іншими словами, наказ (№206) надавав держпідприємству «Гарантований покупець» право виплачувати всього 18% від вартості отриманої електроенергії, а залишок сплачувати пропорційно лише за наявності коштів на рахунку», – завили в УВЕА.

Як зазначається, наказ №206 був прийнятий Міненерго тимчасово для забезпечення безпеки постачання електроенергії споживачам та уникнення ризиків призупинення діяльності виробників електроенергії з ВДЕ в умовах дії воєнного стану.

Водночас інвестори уточнюють, що у зв’язку з тим, що після набрання чинності наказу державними органами влади було прийнято низку інших постанов, указів та нормативно-правових актів, які внесли зміни до діяльності виробників з ВДЕ, то, станом на початок 2024 рік, даний наказ вже не ніс тих позитивних наслідків для ринку, які очікувалися на початку.

Тому ще в лютому УВЕА разом з іншими галузевими асоціаціями зверталось до уряду, Міненерго, НЕКРЕКП та Мінюсту із закликом скасувати наказ №206 через його неефективність і втрату актуальності.

«УВЕА висловлює подяку Міністерству енергетики України за те, що думка ринку була врахована, а даний наказ був визнаний таким, що втратив чинність. Реальні кроки, політична воля і підтримка держави – це те, чого потребує національний ринок ВДЕ сьогодні чи не найбільше і ми щиро радіємо, що цих кроків стає все більше», – підсумували інвестори.

Раніше повідомлялося, що у листопаді 2023 року президент Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО щодо заходів із підвищення стійкості енергосистеми де найпріоритетнішими для уряду до вирішення (у терміни від 1 до 6 місяців) поставлені питання заборгованостей.

На думку експертів, проблему кругових заборгованостей в енергетиці України треба вирішувати терміново, оскільки вже спливають терміни, які були надані на вирішення цього питання Радою національної безпеки й оборони.

Нагадаємо, Міністерство енергетики України не підтримує законопроєкт, розроблений Нацкомісією з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), щодо зміни механізму фінансування галузі зеленої енергетики шляхом виокремлення необхідної компенсації з тарифу на передачу «Укренерго» в окрему надбавку.

Читайте також: Держава може позбавити інвесторів у зелену енергетику гарантій щодо умов роботи в Україні
Теги: Міненерго ринок наказ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вплив війни на ринок скутерів і мопедів: виклики та можливості
Вплив війни на ринок скутерів і мопедів: виклики та можливості реклама
12 квiтня, 12:26
Міністр енергетики України Герман Галущенко обговорив із Литвою наслідки російських атак на енергетику
Литва передасть Україні енергообладнання для теплових електростанцій
4 квiтня, 04:06
Підполковник Віктор Ратошнюк і продавчиня квітів
У Житомирі військовий побив букетом продавчиню квітів: подробиці інциденту
9 квiтня, 15:20
Україна вже мала б мати власний ринок природного газу
В Україні потрібно створити справедливу систему формування ціни на газовому ринку, – НКЦПФР
16 квiтня, 17:18
Експорт швейцарських годинників до Китаю скоротився на 42%
Падіння попиту з боку Китаю вбиває найстаріший бізнес Швейцарії
19 квiтня, 04:03
За новими правилами договір про купівлю-продаж укладатиметься без візиту до сервісного центру МВС
Вживані авто в Україні продаватимуть за новими правилами: Рада ухвалила рішення
23 квiтня, 22:03
Міненерго назвало умову, за якої можливі відключення електроенергії
Міненерго назвало умову, за якої можливі відключення електроенергії
12 квiтня, 23:57
Експерти закликають до негайних заходів для захисту африканських віслюків та їхніх спільнот від негативного впливу цієї торгівлі
Дії Китаю створили загрозу для світової популяції віслюків – Reuters
16 квiтня, 20:05
15 квітня, народні депутати внесли проєкт Закону про внесення змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо проведення демобілізації
Авторка закону про демобілізацію побачила приховані резерви ЗСУ: воює лише п'ята частина
21 квiтня, 13:18

Новини

Міненерго скасувало наказ, який обмежував галузь зеленої енергетики
Міненерго скасувало наказ, який обмежував галузь зеленої енергетики
Україна отримає €380 млн на підтримку відновлюваної енергетики від Данії
Україна отримає €380 млн на підтримку відновлюваної енергетики від Данії
Байден оголосив про надання мільярдів доларів грантів на сонячну енергетику
Байден оголосив про надання мільярдів доларів грантів на сонячну енергетику
«По шляху будівництва, а не його заперечення»: науковець про розвиток вітрової енергетики на Закарпатті
«По шляху будівництва, а не його заперечення»: науковець про розвиток вітрової енергетики на Закарпатті
Повільне зростання виробництва екологічно чистої енергії стало проблемою для США
Повільне зростання виробництва екологічно чистої енергії стало проблемою для США
Україні треба мобілізувати ресурси для розвитку зеленої енергетики – Паєтт
Україні треба мобілізувати ресурси для розвитку зеленої енергетики – Паєтт

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
51K
Вербна неділя – 2024: коли та як святкувати, традиції, обряди, заборони
46K
Кулеба назвав Путіна «політичною твариною» та пояснив, що змусить його відступити
14K
У театрі Лесі Українки «сталося жорстоке вбивство»: перші фото із прем'єри «Отелло»
7507
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6610
Вибух у Миколаєві та атака дронів на Брянську область РФ: головне за ніч

Новини

«Скасування прайс-кепів та вирішення проблеми боргів». Нардеп пояснила, що треба зробити для відновлення енергосистеми
Сьогодні, 12:21
Вибух у Миколаєві та атака дронів на Брянську область РФ: головне за ніч
Сьогодні, 06:13
Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 28 квітня
Сьогодні, 05:27
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:02
Складне становище в енергетиці вимагає перегляду тарифу на світло для населення – нардеп
Вчора, 15:07
Україна досі споживає російський скраплений газ
Вчора, 13:06

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua