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Росіяни здійснили масовану атаку на українську енергетику: Шмигаль розповів деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Росіяни здійснили масовану атаку на українську енергетику: Шмигаль розповів деталі
Ворог атакував українську енергетику, застосувавши для цього дрони та ракети
фото: Telegram/Денис Шмигаль

Енергосистема України продовжує працювати в збалансованому режимі, а вимкнень електропостачання не заплановано

У ніч на 26 вересня, Росія вдалась до чергової масованої атаки на українську енергетику. Російські війська атакували три об’єкти передачі електроенергії, один із них – у Миколаївській області. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Цієї ночі ворог здійснив чергову масовану атаку на українську енергетику, застосувавши для цього дрони та ракети. Зокрема, було атаковано три об’єкти передачі електроенергії, один із них - у Миколаївській області», – пише прем'єр-міністр.

Шмигаль додав, що ворогу не вдалось досягти своїх цілей – енергосистема продовжує працювати в збалансованому режимі, а вимкнень електропостачання не заплановано.

Прем'єр також розповів, про будівництво інженерного захисту на енергетичних підстанціях у Миколаївській області. Також будується система розподіленої генерації.

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Шмигаль проінспектував будівництво інженерного захисту на енергетичних підстанціях у Миколаївській області
фото: Telegram/Денис Шмигаль

«У Миколаєві ознайомилися з процесом установки двох когенераційних установок потужністю 1,5 МВт кожна. Це забезпечить теплом понад 200 багатоквартирних житлових будинків, п’ять медичних та 24 освітніх закладів», – додав він.

Нагадаємо, сьогодні, 26 вересня, заходи обмеження споживання електроенергії не плануються.

До слова, уночі під час повітряної тривоги Прикарпаття зазнало ворожої атаки. Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Частина міста частково залишилася знеструмленою.

Як повідомлялося, країни G7 та інші партнери від початку повномасштабного вторгнення Росії зібрали понад $4 млрд на відновлення енергетичної інфраструктури України.

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Теги: окупанти енергетика електроенергія Денис Шмигаль відключення світла

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