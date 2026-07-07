7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 7 липня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

7 липня в Україні відзначають День працівника природно-заповідної справи, а у світі – Всесвітній день шоколаду. До кінця року залишається 177 днів. Православні вшановують пам'ять преподобних Іова та Феодосія Манявських.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 7 липня 2026 року.

Зміст

Свята в Україні

День працівника природно-заповідної справи

Щороку 7 липня в Україні відзначають День працівника природно-заповідної справи, заснований указом президента № 629/2009 від 18 серпня 2009 року. Свято вшановує людей, які охороняють заповідники, національні природні парки, біосферні резервати та інші природно-заповідні об'єкти. Саме вони стоять на варті біорізноманіття країни, зберігаючи унікальні екосистеми та природну спадщину для майбутніх поколінь.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день шоколаду

7 липня у світі відзначають неофіційне, але смачне свято – Всесвітній день шоколаду. Вважається, що саме в цей день у 1550 році шоколад уперше потрапив до Європи: іспанські конкістадори привезли його з Америки. Какао-боби використовували ще ацтеки та майя задовго до появи шоколаду в сучасному вигляді – їхній гіркий напій чаколатль був зовсім не схожий на сучасні солодощі. Твердий шоколад у плитках з'явився лише у XIX столітті завдяки технологічним відкриттям британських та швейцарських кондитерів.

Релігійні свята та їхня історія

Преподобні Іов та Феодосій Манявські

7 липня за новим церковним календарем православні вшановують пам'ять преподобних Іова та Феодосія, ігуменів Манявських – видатних подвижників українського православного чернецтва XVII–XVIII століть. Іов Княгиницький (бл. 1550–1621) народився на Галичині, у молодості відвідав Афон, де здобув глибокий духовний досвід, а після повернення заснував близько 1606 року Манявський скит у Карпатах – одну з найвизначніших православних обителей Галичини, яка стала осередком духовного опору унії. Феодосій Скопець продовжив справу Іова як ігумен скиту і зберіг його традиції. Манявський скит діяв до 1785 року, коли австрійська влада його ліквідувала в рамках йосифінських реформ.

Народні вірування та прикмети

Дощ 7 липня – до тривалого мокрого літа.

Ясний і сонячний день – до доброго врожаю.

Роса вранці рясна – на добру погоду.

Якщо вранці дме сильний вітер – до негоди до кінця тижня.

Що не можна робити сьогодні

Заборонено знищувати або ображати природу – зокрема рубати дерева чи нищити рослини без потреби.

Не варто вирушати у далеку дорогу.

Не можна сваритися та тримати злобу на інших.

Історичні події

1659 рік – об'єднане українсько-польсько-кримське військо на чолі з Іваном Виговським розбило московське військо під Конотопом.

1709 рік – шведський король Карл XII під час бойової вилазки під Полтавою отримав вогнепальне поранення в ногу.

1881 рік – у «Журналі для дітей» у Римі вперше надрукована казка «Піноккіо».

1923 рік – у Празі відкрито Український педагогічний інститут імені Драгоманова.

1940 рік – у Львові відкрито Літературно-меморіальний музей Івана Франка.

1967 рік – у Великій Британії The Beatles випустили хіт «All You Need Is Love».

1978 рік – проголошено незалежність Соломонових островів.

1987 рік – у Чорнобилі розпочався судовий процес над трьома керівниками АЕС, звинуваченими у вибуху на станції.

1989 рік – в Сімферополі почала виходити газета кримськотатарською мовою «Qırım».

1990 рік – у Римі вперше разом виступили три тенори – Лучано Паваротті, Пласідо Домінго та Хосе Каррерас. Запис концерту розійшовся рекордним тиражем в історії класичної музики.

2005 рік – серія вибухів у лондонському метро та міських автобусах.

2018 рік – помер Левко Лук'яненко, автор Декларації про незалежність України.

Іменини

День ангела сьогодні святкують: Сергій, Анна.