7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Свята 7 липня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети
7 липня в Україні відзначають День працівника природно-заповідної справи, а у світі – Всесвітній день шоколаду. До кінця року залишається 177 днів. Православні вшановують пам'ять преподобних Іова та Феодосія Манявських.
«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 7 липня 2026 року.
Зміст
- Свята в Україні
- Міжнародні та національні свята
- Релігійні свята та їхня історія
- Народні вірування та прикмети
- Історичні події
- Іменини
Свята в Україні
День працівника природно-заповідної справи
Щороку 7 липня в Україні відзначають День працівника природно-заповідної справи, заснований указом президента № 629/2009 від 18 серпня 2009 року. Свято вшановує людей, які охороняють заповідники, національні природні парки, біосферні резервати та інші природно-заповідні об'єкти. Саме вони стоять на варті біорізноманіття країни, зберігаючи унікальні екосистеми та природну спадщину для майбутніх поколінь.
Міжнародні та національні свята
Всесвітній день шоколаду
7 липня у світі відзначають неофіційне, але смачне свято – Всесвітній день шоколаду. Вважається, що саме в цей день у 1550 році шоколад уперше потрапив до Європи: іспанські конкістадори привезли його з Америки. Какао-боби використовували ще ацтеки та майя задовго до появи шоколаду в сучасному вигляді – їхній гіркий напій чаколатль був зовсім не схожий на сучасні солодощі. Твердий шоколад у плитках з'явився лише у XIX столітті завдяки технологічним відкриттям британських та швейцарських кондитерів.
Релігійні свята та їхня історія
Преподобні Іов та Феодосій Манявські
7 липня за новим церковним календарем православні вшановують пам'ять преподобних Іова та Феодосія, ігуменів Манявських – видатних подвижників українського православного чернецтва XVII–XVIII століть. Іов Княгиницький (бл. 1550–1621) народився на Галичині, у молодості відвідав Афон, де здобув глибокий духовний досвід, а після повернення заснував близько 1606 року Манявський скит у Карпатах – одну з найвизначніших православних обителей Галичини, яка стала осередком духовного опору унії. Феодосій Скопець продовжив справу Іова як ігумен скиту і зберіг його традиції. Манявський скит діяв до 1785 року, коли австрійська влада його ліквідувала в рамках йосифінських реформ.
Народні вірування та прикмети
- Дощ 7 липня – до тривалого мокрого літа.
- Ясний і сонячний день – до доброго врожаю.
- Роса вранці рясна – на добру погоду.
- Якщо вранці дме сильний вітер – до негоди до кінця тижня.
Що не можна робити сьогодні
- Заборонено знищувати або ображати природу – зокрема рубати дерева чи нищити рослини без потреби.
- Не варто вирушати у далеку дорогу.
- Не можна сваритися та тримати злобу на інших.
Історичні події
- 1659 рік – об'єднане українсько-польсько-кримське військо на чолі з Іваном Виговським розбило московське військо під Конотопом.
- 1709 рік – шведський король Карл XII під час бойової вилазки під Полтавою отримав вогнепальне поранення в ногу.
- 1881 рік – у «Журналі для дітей» у Римі вперше надрукована казка «Піноккіо».
- 1923 рік – у Празі відкрито Український педагогічний інститут імені Драгоманова.
- 1940 рік – у Львові відкрито Літературно-меморіальний музей Івана Франка.
- 1967 рік – у Великій Британії The Beatles випустили хіт «All You Need Is Love».
- 1978 рік – проголошено незалежність Соломонових островів.
- 1987 рік – у Чорнобилі розпочався судовий процес над трьома керівниками АЕС, звинуваченими у вибуху на станції.
- 1989 рік – в Сімферополі почала виходити газета кримськотатарською мовою «Qırım».
- 1990 рік – у Римі вперше разом виступили три тенори – Лучано Паваротті, Пласідо Домінго та Хосе Каррерас. Запис концерту розійшовся рекордним тиражем в історії класичної музики.
- 2005 рік – серія вибухів у лондонському метро та міських автобусах.
- 2018 рік – помер Левко Лук'яненко, автор Декларації про незалежність України.
Іменини
День ангела сьогодні святкують: Сергій, Анна.
Читайте також:
- Державні та міжнародні свята у липні 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
- Місячний календар стрижок на липень 2026: які дні ідеально підійдуть для змін
- Календар кльову на липень 2026: коли День рибалки та найкращі дні для лову
- Церковний календар на липень 2026: коли відзначаємо День Хрещення Русі-України
- Місячний календар на липень 2026 року: коли Молодик та Повня
- Посівний календар на липень 2026 року: що сіяти, коли доглядати за рослинами та які роботи провести на городі
Коментарі — 0