19 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 19 червня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

19 червня в Україні відзначають День фермера, а у світі – Всесвітній день дитячого футболу, Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту та Всесвітній день прогулянки. Православні вшановують пам'ять апостола Юди, брата Господнього по плоті.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 19 червня 2026 року.

Зміст

Свята в Україні

День фермера

Щороку 19 червня Україна відзначає порівняно молоде професійне свято – День фермера. Подію започаткував президент Володимир Зеленський 18 червня 2020 року. Дату вибрано не випадково: саме 19 червня 2003 року був прийнятий закон «Про фермерське господарство».

Фермери ведуть сільське господарство – виробляють, переробляють та реалізують продукцію – на орендованій чи власній земельній ділянці, власними силами або з допомогою найманих працівників. Мета Дня фермера – привернути увагу суспільства до важливості фермерства для продовольчої безпеки країни та подякувати аграріям за їхню працю.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день дитячого футболу

Щороку 19 червня відзначають Всесвітній день дитячого футболу. Мета свята – поширювати серед молодого покоління ідею здорового способу життя та прищеплювати любов до спорту. Інціатором його створення стала ООН: у 2001 році було укладено угоду між Дитячим фондом Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) та Федерацією національних і континентальних футбольних асоціацій (ФІФА). Під час підписання угоди також було започатковано всесвітній рух «Голосуйте за дітей».

Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту

Цю молоду, але важливу дату заснувала Організація Об'єднаних Націй 19 червня 2015 року. День обрано на честь прийняття резолюції Ради Безпеки щодо сексуального насильства 19 червня 2008 року. Сексуальне насильство є однією з військових стратегій, покликаних залякати населення та встановити над ним повний контроль. Мета дня – привернути увагу до цієї проблеми, підтримати жертв злочину та подякувати тим, хто бореться з цією формою агресії.

Всесвітній день прогулянки

Ще одне неофіційне свято дня – Всесвітній день прогулянки. Подію започаткував американець У. Т. Рабе у 1979 році, уперше відзначивши його в американському штаті Мічиган. Свято нагадує, що варто сповільнити темп шаленого ритму життя та уважніше роздивитися дрібниці, які нас оточують.

Релігійні свята та їхня історія

Апостол Юда

19 червня у церковному календарі – день пам'яті святого апостола Юди, брата Господнього по плоті. Він також відомий як Тадей або Левій і був одним із дванадцяти апостолів Ісуса Христа. Юда є автором одного з новозавітних послань – Послання Юди. У християнській традиції його називають братом Господнім – тобто близьким родичем Ісуса, ймовірно, двоюрідним братом. Вважається, що його батьками були Клеопа і Марія Клеопова, яка була сестрою або близькою родичкою Діви Марії.

Після Вознесіння Христа Юда проповідував Євангеліє в Юдеї, Самарії, Сирії, Месопотамії, Лівії та інших регіонах, неодноразово зазнаючи переслідувань за свою віру. За переданням, він прийняв мученицьку смерть у Персії або Месопотамії, де був убитий за наказом місцевих правителів.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Бджоли від самого ранку вилетіли за медом – буде гарний день.

Увечері побачити веселку – на теплі й погожі дні.

Птахи літають низько – чекайте на дощ.

Вранці на траві немає роси – незабаром піде злива.

Що не можна робити сьогодні

Не можна відмовляти у допомозі нужденним.

Не можна давати у борг гроші.

Не варто сваритися з іншими, особливо з рідними людьми.

Історичні події

240 до н. е. – грецький учений Ератосфен Кіренський, працюючи в Александрії, експериментально дослідив довжини тіней і вперше обчислив радіус Землі.

325 рік – прийнято Нікейський символ віри.

1657 рік – український експедиційний корпус Війська Запорозького на чолі з наказним гетьманом Антоном Ждановичем разом із союзними військами Швеції та Семигороду здобув Варшаву, столицю Речі Посполитої.

1819 рік – до Ліверпуля прибула «Саванна» – перший пароплав, що перетнув Атлантичний океан.

1885 рік – Франція передала Нью-Йорку подарунок – статую Свободи.

1948 рік – підписано Женевську конвенцію про міжнародне визнання майнових та інших прав осіб, які перебувають у літаках.

1953 рік – у США на електричному стільці страчено подружжя Джуліуса та Етель Розенбергів, звинувачених у сприянні радянській розвідці.

1968 рік – Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію про гарантії безпеки держав, які не мають ядерної зброї.

1996 рік – Україна та Киргизстан підписали Договір про дружбу та співробітництво.

Іменини

День ангела сьогодні святкують: Василь, Григорій, Іван, Микита, Семен, Степан, Теодор, Федір, Ян, Ксенія, Оксана.