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19 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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19 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
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Свята 19 червня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

19 червня в Україні відзначають День фермера, а у світі – Всесвітній день дитячого футболу, Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту та Всесвітній день прогулянки. Православні вшановують пам'ять апостола Юди, брата Господнього по плоті. 

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 19 червня 2026 року.

Зміст

Свята в Україні

День фермера

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Щороку 19 червня Україна відзначає порівняно молоде професійне свято – День фермера. Подію започаткував президент Володимир Зеленський 18 червня 2020 року. Дату вибрано не випадково: саме 19 червня 2003 року був прийнятий закон «Про фермерське господарство».

Фермери ведуть сільське господарство – виробляють, переробляють та реалізують продукцію – на орендованій чи власній земельній ділянці, власними силами або з допомогою найманих працівників. Мета Дня фермера – привернути увагу суспільства до важливості фермерства для продовольчої безпеки країни та подякувати аграріям за їхню працю.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день дитячого футболу

19 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Щороку 19 червня відзначають Всесвітній день дитячого футболу. Мета свята – поширювати серед молодого покоління ідею здорового способу життя та прищеплювати любов до спорту. Інціатором його створення стала ООН: у 2001 році було укладено угоду між Дитячим фондом Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) та Федерацією національних і континентальних футбольних асоціацій (ФІФА). Під час підписання угоди також було започатковано всесвітній рух «Голосуйте за дітей».

Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту

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Цю молоду, але важливу дату заснувала Організація Об'єднаних Націй 19 червня 2015 року. День обрано на честь прийняття резолюції Ради Безпеки щодо сексуального насильства 19 червня 2008 року. Сексуальне насильство є однією з військових стратегій, покликаних залякати населення та встановити над ним повний контроль. Мета дня – привернути увагу до цієї проблеми, підтримати жертв злочину та подякувати тим, хто бореться з цією формою агресії.

Всесвітній день прогулянки

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Ще одне неофіційне свято дня – Всесвітній день прогулянки. Подію започаткував американець У. Т. Рабе у 1979 році, уперше відзначивши його в американському штаті Мічиган. Свято нагадує, що варто сповільнити темп шаленого ритму життя та уважніше роздивитися дрібниці, які нас оточують.

Релігійні свята та їхня історія

Апостол Юда

19 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 5

19 червня у церковному календарі – день пам'яті святого апостола Юди, брата Господнього по плоті. Він також відомий як Тадей або Левій і був одним із дванадцяти апостолів Ісуса Христа. Юда є автором одного з новозавітних послань – Послання Юди. У християнській традиції його називають братом Господнім – тобто близьким родичем Ісуса, ймовірно, двоюрідним братом. Вважається, що його батьками були Клеопа і Марія Клеопова, яка була сестрою або близькою родичкою Діви Марії.

Після Вознесіння Христа Юда проповідував Євангеліє в Юдеї, Самарії, Сирії, Месопотамії, Лівії та інших регіонах, неодноразово зазнаючи переслідувань за свою віру. За переданням, він прийняв мученицьку смерть у Персії або Месопотамії, де був убитий за наказом місцевих правителів.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

  • Бджоли від самого ранку вилетіли за медом – буде гарний день.
  • Увечері побачити веселку – на теплі й погожі дні.
  • Птахи літають низько – чекайте на дощ.
  • Вранці на траві немає роси – незабаром піде злива.

Що не можна робити сьогодні

  • Не можна відмовляти у допомозі нужденним.
  • Не можна давати у борг гроші.
  • Не варто сваритися з іншими, особливо з рідними людьми.

Історичні події

  • 240 до н. е. – грецький учений Ератосфен Кіренський, працюючи в Александрії, експериментально дослідив довжини тіней і вперше обчислив радіус Землі.
  • 325 рік – прийнято Нікейський символ віри.
  • 1657 рік – український експедиційний корпус Війська Запорозького на чолі з наказним гетьманом Антоном Ждановичем разом із союзними військами Швеції та Семигороду здобув Варшаву, столицю Речі Посполитої.
  • 1819 рік – до Ліверпуля прибула «Саванна» – перший пароплав, що перетнув Атлантичний океан.
  • 1885 рік – Франція передала Нью-Йорку подарунок – статую Свободи.
  • 1948 рік – підписано Женевську конвенцію про міжнародне визнання майнових та інших прав осіб, які перебувають у літаках.
  • 1953 рік – у США на електричному стільці страчено подружжя Джуліуса та Етель Розенбергів, звинувачених у сприянні радянській розвідці.
  • 1968 рік – Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію про гарантії безпеки держав, які не мають ядерної зброї.
  • 1996 рік – Україна та Киргизстан підписали Договір про дружбу та співробітництво.

Іменини

День ангела сьогодні святкують: Василь, Григорій, Іван, Микита, Семен, Степан, Теодор, Федір, Ян, Ксенія, Оксана.

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Теги: церква свята релігія Україна традиції свято календар

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