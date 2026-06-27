27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Свята 27 червня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети
27 червня у світі відзначають Всесвітній день рибальства, Всесвітній день мікробіома та Міжнародний день мікро-, малих і середніх підприємств. До кінця року залишається 187 днів. Православні вшановують пам'ять преподобного Самсона Странноприємця.
«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 27 червня 2026 року.
Зміст
- Міжнародні та національні свята
- Релігійні свята та їхня історія
- Народні вірування та прикмети
- Історичні події
- Іменини
Міжнародні та національні свята
Всесвітній день рибальства
Свято з'явилося у 1985 році за рішенням Міжнародної конференції з регулювання та розвитку рибальства, що відбулася в Римі роком раніше. Дата присвячена одному з найдавніших способів видобутку їжі для людства – рибальству, яке сьогодні буває промисловим, аматорським і спортивним. У День рибальства традиційно проводять змагання з лову риби, у яких щороку бере участь усе більше учасників, зокрема жінок.
Всесвітній день мікробіома
Свято заснував у 2018 році дослідницький центр APC Microbiome Ireland, щоб підвищити обізнаність про роль мікроорганізмів у природних процесах. Мікробіом – це спільнота мікроорганізмів, що живуть у певному середовищі: вони допомагають захищати шкіру від хвороботворних бактерій, сприяють перетравленню їжі, фіксують азот у ґрунті та відіграють ключову роль у виробництві хліба, кисломолочних продуктів і ферментованих страв.
Міжнародний день мікро-, малих і середніх підприємств
Свято заснувала Генеральна Асамблея ООН у квітні 2017 року за ініціативи делегації Аргентини, представник якої наголосив, що понад 95% підприємств у світі належать саме до цієї категорії, а на них припадає близько 60% зайнятості у приватному секторі. Дата покликана підвищити обізнаність про внесок малого й середнього бізнесу в економічний та соціальний розвиток суспільства.
Релігійні свята та їхня історія
Преподобний Самсон Странноприємець
27 червня за новим церковним календарем православні вшановують пам'ять преподобного Самсона, відомого як Самсон Лікар. Він народився в Римі в багатій християнській родині та здобув блискучу медичну й філософську освіту. Після смерті батьків Самсон роздав значну частину спадку та присвятив життя безкоштовному лікуванню бідних, а також прийому в себе мандрівників – саме цей подвиг гостинності й дав йому прізвання Странноприємець.
Слава про лікарський дар преподобного дійшла до візантійського імператора Юстиніана, якого Самсон зцілив від тяжкої хвороби. Коли імператор запропонував щедру нагороду, святий відмовився від грошей і попросив натомість збудувати лікарню та притулок для бідних і подорожніх. Так у Константинополі завдяки Самсону з'явився один із перших благодійних притулків для нужденних.
Народні вірування та прикмети
- Дощить – до бабиного літа буде вологе.
- Вранці квіти не розпустилися – чекайте на дощ.
- Багато бджіл літає – на посуху.
- Стоїть ясна погода – таким буде й літо.
Що не можна робити 27 червня:
- Забороняється ображатися, злитися, сваритися.
- Не варто робити пропозицію руки і серця – за повір'ям, шлюб виявиться невдалим.
- Не варто переїжджати чи вирушати у далеку дорогу.
Історичні події
- 1663 рік – у Ніжині відбулася козацька рада (Чорна рада), на якій гетьманом Лівобережної України обрали Івана Брюховецького.
- 1871 рік – єна стала новою грошовою одиницею Японської імперії.
- 1929 рік – у нью-йоркських лабораторіях Белла продемонстрували систему передавання повнокольорового телевізійного зображення.
- 1931 рік – винахідник Ігор Сікорський отримав у США патент на перший вертоліт.
- 1932 рік – у Сіамі проголосили конституцію.
- 1964 рік – у Вашингтоні відкрили пам'ятник Тарасові Шевченку.
- 1991 рік – війна Словенії за незалежність започаткувала Югославські війни.
- 2001 рік – у Львові під час Святої Літургії за участі Івана Павла II були беатифіковані кілька українських греко-католицьких новомучеників.
- 2017 рік – у Києві о 8:16 стався теракт: загинув полковник Максим Шаповал, постраждала жінка, яка проходила повз.
- 2022 рік – у Кременчуці на Полтавщині стався ракетний удар російських військ по торговельному центру «Амстор».
Іменини
День ангела сьогодні святкують: Олександр, Володимир, Георгій, Іван, Петро.
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