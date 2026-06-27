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27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
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Свята 27 червня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

27 червня у світі відзначають Всесвітній день рибальства, Всесвітній день мікробіома та Міжнародний день мікро-, малих і середніх підприємств. До кінця року залишається 187 днів. Православні вшановують пам'ять преподобного Самсона Странноприємця.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 27 червня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день рибальства

27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Свято з'явилося у 1985 році за рішенням Міжнародної конференції з регулювання та розвитку рибальства, що відбулася в Римі роком раніше. Дата присвячена одному з найдавніших способів видобутку їжі для людства – рибальству, яке сьогодні буває промисловим, аматорським і спортивним. У День рибальства традиційно проводять змагання з лову риби, у яких щороку бере участь усе більше учасників, зокрема жінок.

Всесвітній день мікробіома

27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Свято заснував у 2018 році дослідницький центр APC Microbiome Ireland, щоб підвищити обізнаність про роль мікроорганізмів у природних процесах. Мікробіом – це спільнота мікроорганізмів, що живуть у певному середовищі: вони допомагають захищати шкіру від хвороботворних бактерій, сприяють перетравленню їжі, фіксують азот у ґрунті та відіграють ключову роль у виробництві хліба, кисломолочних продуктів і ферментованих страв.

Міжнародний день мікро-, малих і середніх підприємств

27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Свято заснувала Генеральна Асамблея ООН у квітні 2017 року за ініціативи делегації Аргентини, представник якої наголосив, що понад 95% підприємств у світі належать саме до цієї категорії, а на них припадає близько 60% зайнятості у приватному секторі. Дата покликана підвищити обізнаність про внесок малого й середнього бізнесу в економічний та соціальний розвиток суспільства.

Релігійні свята та їхня історія

Преподобний Самсон Странноприємець

27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

27 червня за новим церковним календарем православні вшановують пам'ять преподобного Самсона, відомого як Самсон Лікар. Він народився в Римі в багатій християнській родині та здобув блискучу медичну й філософську освіту. Після смерті батьків Самсон роздав значну частину спадку та присвятив життя безкоштовному лікуванню бідних, а також прийому в себе мандрівників – саме цей подвиг гостинності й дав йому прізвання Странноприємець.

Слава про лікарський дар преподобного дійшла до візантійського імператора Юстиніана, якого Самсон зцілив від тяжкої хвороби. Коли імператор запропонував щедру нагороду, святий відмовився від грошей і попросив натомість збудувати лікарню та притулок для бідних і подорожніх. Так у Константинополі завдяки Самсону з'явився один із перших благодійних притулків для нужденних.

Народні вірування та прикмети

  • Дощить – до бабиного літа буде вологе.
  • Вранці квіти не розпустилися – чекайте на дощ.
  • Багато бджіл літає – на посуху.
  • Стоїть ясна погода – таким буде й літо.

Що не можна робити 27 червня:

  • Забороняється ображатися, злитися, сваритися.
  • Не варто робити пропозицію руки і серця – за повір'ям, шлюб виявиться невдалим.
  • Не варто переїжджати чи вирушати у далеку дорогу.

Історичні події

  • 1663 рік – у Ніжині відбулася козацька рада (Чорна рада), на якій гетьманом Лівобережної України обрали Івана Брюховецького.
  • 1871 рік – єна стала новою грошовою одиницею Японської імперії.
  • 1929 рік – у нью-йоркських лабораторіях Белла продемонстрували систему передавання повнокольорового телевізійного зображення.
  • 1931 рік – винахідник Ігор Сікорський отримав у США патент на перший вертоліт.
  • 1932 рік – у Сіамі проголосили конституцію.
  • 1964 рік – у Вашингтоні відкрили пам'ятник Тарасові Шевченку.
  • 1991 рік – війна Словенії за незалежність започаткувала Югославські війни.
  • 2001 рік – у Львові під час Святої Літургії за участі Івана Павла II були беатифіковані кілька українських греко-католицьких новомучеників.
  • 2017 рік – у Києві о 8:16 стався теракт: загинув полковник Максим Шаповал, постраждала жінка, яка проходила повз.
  • 2022 рік – у Кременчуці на Полтавщині стався ракетний удар російських військ по торговельному центру «Амстор».

Іменини

День ангела сьогодні святкують: Олександр, Володимир, Георгій, Іван, Петро.

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Теги: церква свята релігія православна церква Україна традиції свято

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