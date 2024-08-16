У Криму пролунали вибухи

Після вибуху в Керчі спалахнула пожежа

Окупаційна влада заявила, що в Севастополі було збито три БПЛА

У ніч на 16 серпня у кількох містах тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що місто нібито атакували ударні дрони.

«У Севастополі працює ППО. За попередньою інформацією вже збито один БПЛА над акваторією моря», – написав Развожаєв.

Він закликав мешканців міста залишатися в укриттях чи безпечних місцях, а згодом додав, що сили ППО відбили атаку. Нібито було збито три БПЛА.

Окрім цього вибухи пролунали в Керчі. Окупанти повідомили про перекриття Кримського моста.

Місцеві пабліки повідомляють про сильну пожежу після вибуху.

Також сирена й постріли пролунали в Феодосії.

Нагадаємо, у ніч на 9 серпня поблизу населеного пункту Чорноморське у тимчасово окупованому Криму воїни спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 знищили чергове судно російських окупантів – швидкісний катер «Тунєц».