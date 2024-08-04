Окупанти стягнули додаткові резерви Росгвардії на схід України

Через збільшення випадків дезертирства з лінії бойового зіткнення ворог збільшив кількість блокпостів на сході України

У Донецьку, Горлівці та інших захоплених населених пунктах збільшилась кількість патрулів

Окупанти стягнули додаткові сили Росгвардії на тимчасово окупований схід України. Будуть шукати дезертирів. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Через збільшення випадків дезертирства з лінії бойового зіткнення ворог збільшив кількість блокпостів на сході України», – ідеться у повідомленні.

Зокрема, до тимчасово окупованого сходу України прибули додаткові сили Росгвардії, які виконують роль загородзагонів, завданням яких є виявлення дезертирів в армії РФ.

Таким чином в Донецьку, Горлівці та інших захоплених населених пунктах збільшилась кількість патрулів.

«Причиною дезертирства є запровадженні російськими генералами активні мʼясні штурми через дефіцит техніки на полі бою», – зазначають у «Спротиві».

Раніше повідомлялося, що у Вовчанську росіяни використовують найманців із Єгипту.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях місцеві спостерігають завезення чергових найманців Кремля. Так, в різних регіонах помічені бойовики з Куби та Непалу.

Як повідомлялося раніше, співробітник Російської академії наук відповідав за набір громадян Куби для участі в бойових діях проти України. Їх зазивали працювати на будівництвах у тилу, але пізніше вручили форму і контракти Міноборони РФ.