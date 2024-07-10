У роботі соцмережі Facebook стався збій

Такий вигляд мають проблемні сторінки у Facebook

Користувачі мережі скаржаться, що не можуть вільно користуватися власною сторінкою та надсилати приватні повідомлення

У роботі соціальної мережі Фейсбук компанії Meta стався збій. Про це повідомляє «Главком».

Користувачі мережі в Україні скаржаться, що не можуть вільно користуватися власною сторінкою, бо її постійно закриває повідомлення про начебто тимчасове блокування акаунта.

Ось такий вигляд мають сторінки у Facebook скриншот сторінки у мережі Facebbo

Деякі користувачі мережі повідомляють також і про блокування функції відпривки приватних повідомлень.

При цьому жодних офіційних сповіщень чи повідомлень про блокування користувачам мережі не надходило.

фото: скриншот сторінки у Facebook

Нагадаємо, 3 липня у роботі месенджера Telegram стався масштабний збій увечері у вівторок, 2 липня. Користувачі скаржаться на проблеми з мобільним додатком (49%), відправленням повідомлень (39%) та їх отриманням (12%). Перебої у роботі месенджера виникли у користувачів з різних країн, зокрема й в Україні.

До слова, Верховна Рада вже обговорює питання регулювання месенджера Telegram. Зокрема, адміністрація Telegram відмовляється блокувати канали, які розповсюджують російську пропаганду, що може привести до блокування месенджера в Україні.