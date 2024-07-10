Головна Техно Телеком
search button user button menu button

У роботі соцмережі Facebook стався збій

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У роботі соцмережі Facebook стався збій
Такий вигляд мають проблемні сторінки у Facebook
фото: скриншот сторінки у Facebook

Користувачі мережі скаржаться, що не можуть вільно користуватися власною сторінкою та надсилати приватні повідомлення

У роботі соціальної мережі Фейсбук компанії Meta стався збій. Про це повідомляє «Главком».

Користувачі мережі в Україні скаржаться, що не можуть вільно користуватися власною сторінкою, бо її постійно закриває повідомлення про начебто тимчасове блокування акаунта.  

Ось такий вигляд мають сторінки у Facebook
Ось такий вигляд мають сторінки у Facebook
скриншот сторінки у мережі Facebbo

Деякі користувачі мережі повідомляють також і про блокування функції відпривки приватних повідомлень. 

При цьому жодних офіційних сповіщень чи повідомлень про блокування користувачам мережі не надходило. 

У роботі соцмережі Facebook стався збій фото 1
фото: скриншот сторінки у Facebook

Нагадаємо, 3 липня у роботі месенджера Telegram стався масштабний збій увечері у вівторок, 2 липня.  Користувачі скаржаться на проблеми з мобільним додатком (49%), відправленням повідомлень (39%) та їх отриманням (12%). Перебої у роботі месенджера виникли у користувачів з різних країн, зокрема й в Україні.

До слова, Верховна Рада вже обговорює питання регулювання месенджера Telegram. Зокрема, адміністрація Telegram відмовляється блокувати канали, які розповсюджують російську пропаганду, що може привести до блокування месенджера в Україні.

Читайте також:

Теги: Facebook соцмережі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Архіві СБУ зберігаються також журнали, підручники КДБ, які видавалися у Москві і розподілялися по республіканських управліннях
СБУ пояснила причину нової хвилі інтересу іноземних дослідників до українських архівів КДБ
10 червня, 17:09
Петер Мадяр розпочав свою політичну діяльність зі скандалу із Орбаном
Він кинув виклик Орбану. Що відомо про тріумфатора виборів до європарламенту в Угорщині Сусіди
11 червня, 14:05
Між журналістками Ан Жюлан та Яніною Соколовою виник конфлікт, який сколихнув суспільство
«Наказ Яніни Соколової» і його наслідки скандал
19 червня, 23:00
Працівники «Укрзалізниці» повернули годинник власнику, коли він повертався до України
«Це вам не «Дойче Бан». Відомі пасажири зробили комплімент «Укрзалізниці»
19 червня, 21:07
Інна Совсун: «Учителювання – це ремесло, яке вимагає специфічних знань. Але водночас учительство – це творча робота, яка передбачає вплив на дитячий світогляд»
«Вчителі мають читати 10 книг за рік»: пропозиція нардепки спровокувала сварку в мережі
21 червня, 10:39
Представник ГУР розповів, що коли окупанти зрозуміли, що вже не здатні ані відновитися, ані суттєво наростити сили на Зміїному, то це стало переломним моментом у звільненні острова
Буданов пояснив, яке економічне значення мала деокупація Зміїного
30 червня, 23:20
Верховний суд США визнав частковий імунітет Трампа
Верховний суд США визнав частковий імунітет Трампа
1 липня, 18:34
Найпопулярнішими маршрутами є поїзди з Києва до Польщі
Сайт «Укрзалізниці» не витримує? Що відбувається із купівлею квитків онлайн
5 липня, 13:34
Поставка Patriot з Німеччини та новий уряд у Великій Британії. Головне за 5 липня
Поставка Patriot з Німеччини та новий уряд у Великій Британії. Головне за 5 липня
5 липня, 21:00

Телеком

У роботі соцмережі Facebook стався збій
У роботі соцмережі Facebook стався збій
У «Дії» з'являться нові послуги для підприємців
У «Дії» з'являться нові послуги для підприємців
У роботі Telegram стався масовий збій
У роботі Telegram стався масовий збій
Федоров розповів, коли в «Дії» запрацює бронювання
Федоров розповів, коли в «Дії» запрацює бронювання
Розвідка атакувала російських інтернет-провайдерів у Криму
Розвідка атакувала російських інтернет-провайдерів у Криму
Зеленський підписав закон, який прирівнює е-квиток для транспорту до паперового
Зеленський підписав закон, який прирівнює е-квиток для транспорту до паперового

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
52K
Без звинувачень Росії: Орбан прокоментував ракетний удар по «Охматдиту»
24K
Ось для чого вони насправді стріляли в «Охматдит»
20K
Зупинка Євроінтеграції: глава МЗС Грузії зробив заяву
19K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
15K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 липня: ситуація на фронті
12K
Галкін назвав ракетний удар по «Охматдиту» «безкінечним пеклом» та показав страшне фото

Новини

Будівництво головного військового цвинтаря держави? Посадовець пояснив, куди йде вирубаний ліс
Вчора, 07:45
Атака на Білгород та Ростовську область: головне за ніч
Вчора, 06:00
Атака РФ на дитячу лікарню «Охматдит». Фото та відео з місця удару
8 липня, 14:30
Вибори у Франції, Орбан прибув до Китаю: головне за ніч
8 липня, 06:33
За добу ДТЕК повернув світло в 29 тис. домівок, знеструмлених через бойові дії
7 липня, 16:14
Пожежа в Криму, проєкт НАТО і Південної Кореї щодо України: головне за ніч
7 липня, 06:15

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua