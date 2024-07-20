Росіяни атакували Полтавщину: є пошкодження

У Миргородському районі пошкоджено цивільну інфраструктуру

У ніч на 20 липня російські загарбники атакували два райони Полтавської області. Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Філіп Пронін.

«Ворог знову атакував нашу область. Є влучання в Полтавському районі. Інформація про постраждалих уточнюється», – зазначив

До того ж, у Миргородському районі пошкоджено цивільну інфраструктуру. За попередньою інформацією, без постраждалих.

Нагадаємо, 9 липня росіяни під час повітряної тривоги атакували ракетами Полтавщину. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін. За попередньою інформацією, є влучання у промисловий обʼєкт. Постраждалих внаслідок атаки РФ немає.

До слова, російські окупанти, у середу 3 липня атакували Полтавщину, внаслідок чого загинула одна людина, ще троє поранені. Уламками пошкоджено школу і дитячий садочок у Полтавському районі.