Росіяни атакували Полтавщину: є пошкодження
У Миргородському районі пошкоджено цивільну інфраструктуру
У ніч на 20 липня російські загарбники атакували два райони Полтавської області. Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Філіп Пронін.
«Ворог знову атакував нашу область. Є влучання в Полтавському районі. Інформація про постраждалих уточнюється», – зазначив
До того ж, у Миргородському районі пошкоджено цивільну інфраструктуру. За попередньою інформацією, без постраждалих.
Нагадаємо, 9 липня росіяни під час повітряної тривоги атакували ракетами Полтавщину. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін. За попередньою інформацією, є влучання у промисловий обʼєкт. Постраждалих внаслідок атаки РФ немає.
До слова, російські окупанти, у середу 3 липня атакували Полтавщину, внаслідок чого загинула одна людина, ще троє поранені. Уламками пошкоджено школу і дитячий садочок у Полтавському районі.
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