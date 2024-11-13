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Відбулася перша зустріч Байдена та Трампа після виборів президента

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Відбулася перша зустріч Байдена та Трампа після виборів президента
Байден і Трамп зустрілися у Білому домі
фото: Reuters

Трамп подякував Байдену за плавний перехід влади

Сьогодні, 13 листопада, президент США Джо Байден прийняв у Білому домі переможця виборів Дональда Трампа. Про це повідомляє Sky News.

Ця зустріч є стандартною процедурою під час передачі влади. На ній Трамп сказав, що «політика – це важко» та подякував Байдену за плавний перехід влади.

Відбулася перша зустріч Байдена та Трампа після виборів президента фото 1
фото: Sky News

Нагадаємо, що 10 листопада у США завершився підрахунок голосів на виборах президента. Дональд Трамп здобув перемогу у всіх так званих «хитких» штатах.

До слова, обраний 47-м президентом США Дональд Трамп готує масштабні зміни під час свого повернення до Білого дому. Хоча Трамп часто уникав конкретики, за понад рік політичних виступів він окреслив широкий план, який поєднує традиційні консервативні підходи до податків, регулювання та культурних питань із більш популістським акцентом на торгівлі та зміні міжнародної ролі США.

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Теги: Джозеф Байден Дональд Трамп США вибори вибори у США президент

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