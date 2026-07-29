Дрони атакували один із найбільших НПЗ «Лукойлу» в Росії: чим важливе підприємство

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«Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» є одним із ключових активів компанії «Лукойл» та входить до числа найбільших нафтопереробних підприємств РФ

Уранці 29 липня безпілотники атакували нафтопереробний завод «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» у російській Пермі. Після удару місцеві жителі повідомили про вибухи та пожежу на території підприємства. Про це повідомляє «Главком».

Російські Telegram-канали оприлюднили відео, на яких видно дим над промисловою зоною. Водночас у мережі з'явилися кадри, які, за твердженнями моніторингових каналів, зафіксували влучання по ТОВ «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» – одному з найбільших і найсучасніших нафтопереробних заводів Росії.

Чому цей завод важливий

«Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» є одним із ключових активів компанії «Лукойл» та входить до числа найбільших нафтопереробних підприємств РФ.

Його проєктна потужність становить 13,1 млн тонн нафти на рік, що робить завод одним із найбільших НПЗ країни. Підприємство також може переробляти 1,7 млн тонн рідких вуглеводнів і 1,46 млрд кубометрів попутного нафтового газу щороку.

Завод виробляє широкий спектр паливної продукції, зокрема:

автомобільні бензини;

дизельне пальне;

авіаційне паливо;

суднове паливо;

мастила;

сірку та іншу нафтохімічну продукцію.

Близько половини виробленої продукції експортується, а частина використовується для забезпечення потреб російської економіки та військового сектору.

За оцінками Reuters, у 2024 році підприємство переробило близько 12,6 млн тонн нафти (приблизно 250 тис. барелів на добу), виробивши 2 млн тонн бензину, 5,3 млн тонн дизельного пального, 700 тис. тонн коксу та 200 тис. тонн мазуту.

Це вже не перша атака на цей об'єкт. Навесні 2026 року завод кілька разів зазнавав ударів безпілотників, після яких, за даними Reuters, підприємство тимчасово зупиняло роботу через пошкодження ключових установок первинної переробки нафти.