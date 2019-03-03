Глава КВУ прокоментував 10 найдивніших обіцянок кандидатів у президенти



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Деякі передвиборчі обіцянки кандидатів у президенти відверто дивують Ілюстративне фото

На думку Кошеля, кандидати сиплять у своїх програмах чим завгодно: і військовими ліцеями, і палацами спорту, і навіть смертною карою

Комітет виборців України, досліджуючи виборчі програми кандидатів, склав «Топ-10 дивних обіцянок кандидатів у президенти». Як із рогу достатку, охочі зайняти пост глави держави сиплять у своїх програмах чим завгодно: і військовими ліцеями, і палацами спорту, і навіть смертною карою. Про це в інтерв'ю «Главкому» розказав голова Комітету виборців України (КВУ) Олексій Кошель.

За словами глави КВУ, кандидат Володимир Петров пообіцяв «право на щоденний безоплатний хліб кожному громадянину України», Андрій Садовий, який вже знявся з виборів, гарантував, що «буде ефективно боротися з дитячим алкоголізмом», Руслан Кошулинський має намір «забезпечити кожній українській дитині доступ у дошкільний заклад», Віктор Бондар збирається «побудувати протягом п’яти років у кожному обласному центрі по одному льодовому Палацу спорту», Юрій Дерев’янко займеться «встановленням безкоштовного високошвидкісного інтернету по всій території України», Сергій Каплін пропонує «мораторій на звільнення лікарів», Ілля Кива каже, що «за корупцію в судовому процесі може бути встановлена міра покарання аж до смертної кари», Аркадій Корнацький запевняє, що «буде створено Міжнародний трибунал. Це буде перший у світі антикорупційний трибунал, який розглядатиме справи гнобителів народу, в тому числі за відмивання корупційних активів у США та ЄС і масове корумпування політиків цих держав», Олександр Мороз пропонує «переважно перетворити дитячі будинки на військові ліцеї-інтернати для хлопчиків», і «створити трибунал для розглядів відповідальності посадовців за геноцид українського народу в 1991 – 2018 роках».

Як повідомлялось, Володимир Зеленський та Юлія Тимошенко залишаються лідерами перегонів. Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром соціальних досліджень «Софія».

Нагадаємо, глава ЦВК розказала, скільки виборців вже подали заяви про зміну місця голосування.

На цих виборах президента Центрвиборчком зареєстрував рекордну кількість кандидатів. 44 особи знайшли 2,5 млн грн грошової застави і мають намір змагатися за крісло на Банковій.

Раніше повідомлялось, що Українці на виборчих дільницях 31 березня отримають бюлетені довжиною один метр і 15 сантиметрів. Цьогорічний бюлетень поб'є рекорд 2004 року, коли виборцям видавали «простирадла» довжиною в 67 см. Однак, бюлетень ще можуть вкоротити, оскільки до 8 березня кандидати ще матимуть змогу зняти свої кандидатури з виборів і забрати заставу.