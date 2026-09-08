Атака була умисно прорахована: Зеленський зробив заяву про російський обстріл

Президент: Складна була атака, яку росіяни намагались умисно прорахувати для якомога більшої шкоди життю

У низці регіонів України з ночі тривають роботи над ліквідацією наслідків російського удару. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

«Складна була атака, яку росіяни намагались умисно прорахувати для якомога більшої шкоди життю: балістика, крилаті та протикорабельні ракети, реактивні шахеди. Є значні пошкодження житлових будинків та іншої цивільної інфраструктури у столиці», – йдеться у повідомленні.

Президент підкреслив, що станом на зараз відомо про 10 поранених та двох загиблих через російську атаку у Києві. За його словами, на Київщині були удари по критичній інфраструктурі.

«В області були удари по критичній інфраструктурі. На Одещині – по звичайному ринку. Двоє поранених у Харкові. Пошкоджений багатоквартирний будинок. Вранці атакували тепловоз потяга «Київ – Суми» на залізничній станції на Сумщині. На щастя, без постраждалих. Триває евакуація людей. Били і по Запоріжжю та Дніпровщині», – зауважив глава держави.

❗️ Під час масованої атаки по Україні росіяни намагались умисно прорахувати для якомога більшої шкоди життю: балістика, крилаті та протикорабельні ракети, реактивні «шахеди», - Зеленський



Є значні пошкодження житлових будинків та іншої цивільної інфраструктури у столиці.



На… pic.twitter.com/K4p2hzRJYq — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 8, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Зеленський наголосив, що загалом 175 повітряних цілей РФ було збито уночі, але не всі. «Попри дуже хороші результати по крилатих ракетах, особливо непросто з балістикою, і щодня доводимо партнерам цю нашу потребу в перехоплювачах. Вже спілкувалися про це з американцями та європейцями, і будуть ще зустрічі, зокрема сьогодні, з представниками держав та компаній, які можуть допомогти з постачаннями та з нашою антибалістичною системою Freyja», – додав він.

Нагадаємо, у ніч на 8 вересня в Києві пролунала серія вибухів на тлі ракетної атаки Росії. Унаслідок ударів постраждали та загинули люди. Руйнування та пожежі зафіксовано щонайменше у п'яти районах міста.

Зокрема, уночі росіяни завдали удару по ринку у передмісті Одеси. Унаслідок атаки пошкоджено торговельні павільйони.

До того ж на Криворіжжі під російським ударом опинилися райцентр та Апостолівська громада. Унаслідок цього постраждала жінка.

Також російська терористична армія атакувала пасажирський поїзд «Київ – Суми» двома шахедами. Обійшлося без постраждалих.

Як повідомлялося, РФ застосувала проти України дрони та ракети. Основний напрямок нічного удару – Одещина, Київщина.