100-річна вінничанка розкрила секрети довголіття

Онука пенсонерки розповіла про сніданок довголіття своєї бабусі

У Вінниці місцева мешканка Ольга Батуріна відзначила 100-річчя. Онука пенсіонерки Ірина Головіна розповіла історію життя своєї бабусі та розкрила головні секрети її довголіття. Про це пише «Главком» із посиланням на Вінницьку міську раду.

Ольга Батуріна народилася в Ташкентській області (Узбекистан) у 1926 році. Вищу освіту жінка здобула у Ташкентському медичному інституті ім. Молотова за спеціальністю «санітарно-гігієнічна справа», отримала кваліфікацію лікаря.

Після закінчення університету жінка працювала держсанінспекторкою у Міністерстві охорони здоров’я Нахічеванської республіки. Жінка вийшла заміж за військовослужбовця, тому тривалий час переїжджала до різних міст та країн. Тому перша донька жінки народилася на Сахаліні, а друга дитина у Вільнюсі.

Фото Ольги Батуріної у молоді роки фото: Вінницька Міська рада

«У 1996 році бабуся вийшла на пенсію за віком. Але через чотири роки повернулася на роботу. До 2010-го ще працювала санітарною лікаркою з комунальної гігієни у міській санепідемстанції. Враховуючи період навчання в інституті, у неї виходить понад 59 років стажу. Трудилася бабуся до 84 років. Для багатьох працівників СЕС була наставницею», – розповіла онука довгожительки.

Нині Ольга Батуріна має двох доньок, трьох онуків та трьох правнуків. За словами її онуки Ірини, один із секретів довголіття її бабусі криється у фізичній активності.

фото: Вінницька Міська рада

«У свої шкільні роки я росла біля баби Олі. Кожен її ранок починався із зарядки. Бабуся сама вигадувала вправи і навантаження. Не важливо, як почувалася, яка була погода, але без ранкових тренувань не обходилося», – розповіла жінка.

Вінницька громади привітала Ольгу Батуріну з ювілеєм фото: Вінницька Міська рада

До того ж вінничанка зазвичай розпочинала свій сніданок із білкових страв, що також є одним із секретів довголіття. «Обов’язковим був сніданок, зазвичай білковий – з кисломолочним сиром чи яєчнею. На роботу бабуся завжди брала обід, який сама готувала. Особливо добре їй вдавався узбецький плов. А ще торт «Пташине молоко» і пиріг «Лимонник», які в нас були на свята. Таких смачних я більше ніде не куштувала», – поділилася Ірина Головіна.

До того ж своїм довголіттям Ольга Батуріна завдячує своєму оптимізму, працьовитості та доброзичливості. «Доброго ранку й щасливого, вдалого дня. А коли вітала когось із днем народження, то зичила здоров’я і продуктивного, працездатного життя. Вона досі слухає радіо, розгадує кросворди, щоб мозок постійно працював, хоч і зір уже трохи підводить. Бо ж літа немалі», – зазначила онука.

Нагадаємо, 103-річний Василь Хомиженко, який щодня п’є вино та з кожної пенсії донатить на ЗСУ, розповів, у чому криється секрет його довголіття. Василь Хомиженко до 100 років керував автівкою. Наразі він уже погано бачить та чує, проте залишається бадьорим.