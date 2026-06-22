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«Працювала все життя». 101-річна австралійка розкрила головний секрет довголіття

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Пенсіонерка Елоїза розкрила секретами довголіття на вечірці з нагоди свого 101-річчя
фото: Metronorth.health

Лікарка підтвердила цінність секретів довголіття австралійки  

Довгожителька Елоїза з Австралії відзначила своє 101-річчя у лікарні Принца Чарльза. Жінка розповіла, які прості звички допомогли їй дожити до такого віку. Про це пише «Главком» із посиланням на Metronorth.health.

За словами довгожительки Елоїзи, дожити до 101 року – це завдання не з легких. Однак їй вдається підтримувати своє здоров’я. За словами пенсіонерки, вона все життя працювала та подовдрожувала.  «Я працювала все життя, а ми з чоловіком багато подорожували світом, побували в Австрії, Швейцарії, Італії тощо», – розповіла Елоїза.

Однак найбільше своїм довголіттям жінка завдячує активному способу життя, а саме її робота у саду. «Мені подобається поратися в саду й висмикувати бур’яни. Думаю, саме це допомагало мені триматися, крім того, я приймала вітаміни. Сніданок – це найважливіший прийом їжі за день», – сказала довгожителька.

Однак саме через це хобі жінка опинилася у лікарні. Вона впала під час прополювання бур’янів у своєму саду, тому й потрапила до закладу тимчасового догляду Anglicare St Martin’s, де нещодавно відсвяткувала свій 101-й день народження. 

Під час святкування дня народження Елоїзи була присутня геріатриня докторка Люсі Дакін. Вона розповіла, що більшість людей, які доживають до 100 років, мають схожі звички. «Секрет довголіття столітніх людей полягає частково в генетиці, а частково в тому, як вони дбають про себе. Ходьба, наявність мети в житті та вдячність за те, що маєш, безумовно, допомагають», – пояснила лікарка.

Також на довголіття впливає правильне харчування, фізична активність, міцні соціальні зв’язки та постійна розумова активність. За словами докторки Дакін, людей, які доживають до 100 років, стає дедалі більше. Водночас більшості не вдається відзначити 100-річний ювілей, тож це залишається рідкістю. Тому лікарка зауважила, що поради Елоїзи про активний спосіб життя та правильні звички мають сенс. 

Нагадаємо, на Чернігівщині місцева мешканка Сновської громади Марфа Науменко відзначила ювілей – 100 років. З нагоди свого дня народження вона поділилася секретом довголіття. У свої 100 років жінка почувається добре, має гарну пам’ять, однак погано чує.

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Теги: Австралія поради здоров'я довголіття

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