Масштабні лісові пожежі в Хорватії: затримані четверо підозрюваних у підпалах

Серед затриманих – 27-річна громадянка Польщі

Хорватські правоохоронці затримали чотирьох осіб, яких підозрюють у навмисному провокуванні щонайменше десяти пожеж у районі міста Задар та його околицях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF24.

Серед затриманих опинилася 27-річна громадянка Польщі, яка за даними слідства активно брала участь у діяльності групи. Іншими трьома підозрюваними є місцеві жителі, громадяни Хорватії.

Масштабна поліцейська операція відбулася після серії лісових пожеж, які виникли протягом останніх тижнів на півдні країни та загрожували житловим будинкам і природним масивам.

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваних правоохоронці виявили та вилучили вогнепальну зброю, зокрема пістолет і рушницю, а також матеріали для підпалу. Наразі слідчі з'ясовують мотиви дій затриманих та перевіряють їхню можливу причетність до інших аналогічних інцидентів на території країни.

Прокуратура готується найближчим часом висунути офіційні обвинувачення.

Нагадуємо, раніше в Хорватії відбулася серія масштабних лісових пожеж. Зокрема, на Далматинському узбережжі Хорватії, у районі Локва-Рогозниця поблизу міста Оміш вогонь підібрався до прибережних забудов і лісосмуг. Через масштабне задимлення та наближення полум'я місцева влада була змушена закрити ділянку ключової автотраси та розпочати евакуацію людей.