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Уряд РФ підтримав штрафи за «пропаганду чайлдфрі»

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Уряд РФ підтримав штрафи за «пропаганду чайлдфрі»
Автором законопроєкту виступила депутат Держдуми від «Єдиної Росії» Ельвіра Аіткулова. Їй 51 рік, у неї дві дочки та онука
фото: Коммерсантъ

На думку російських чиновників, ініціатива «спрямована на збереження та зміцнення традиційних цінностей»

Уряд Росії підтримав законопроєкт про запровадження покарання за «пропаганду відмови від народження дітей» – за аналогією з «ЛГБТ-пропагандою». Про це повідомляють росЗМІ.

За поширення нейтральної чи позитивної інформації про чайлдфрі росіянам загрожуватиме штраф до 100 тис. рублів, юридичним особам – штраф до 1 млн рублів та припинення роботи на три місяці. 

На думку російських чиновників, ініціатива «спрямована на збереження та зміцнення традиційних цінностей та створення ефективного механізму щодо їх захисту».

Автором законопроекту про заборону «пропаганди чайлдфрі» виступила депутат Держдуми від «Єдиної Росії» Ельвіра Аіткулова. Їй 51 рік, у неї дві дочки та онука. 

За заборону так званої пропаганди чайлдфрі раніше виступила низка високопоставлених російських керівників, зокрема голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко. Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков сказав, що в Кремлі немає певної думки щодо цього, проте підкреслив, що всього, що заважає підвищенню народжуваності, необхідно позбавлятися.

До слова, Верховний суд Росії визнав екстремістською та заборонив організацію «Міжнародного громадського руху ЛГБТ». Хоча правозахисники стверджують, такого руху не існує. Суддя Верховного суду РФ Олег Нефьодов задовольнив позов Мін'юсту про заборону та визнання екстремістською організацією «Міжнародного громадського руху ЛГБТ». При цьому у своєму позові Мін’юст РФ не пояснював, що таке «рух ЛГБТ», хто ним керує і яка його структура.

До слова, суд у російському Краснодарі призначив по 50 тис. руб (майже 21 тис. грн) штрафу 19-річній та 24-річній місцевим мешканкам, які на камеру поцілувалися у кафе.

Також радниця гендиректора російського волейбольного клубу «Динамо» (Москва) Олена Годіна звинуватила волейболісток калінінградського «Локомотива» у пропаганді ЛГБТ.

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Теги: росія правозахисники депутат пропаганда ЛГБТ штраф Москва

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