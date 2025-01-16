В Одесі створять громадський хаб: що відомо

Гроші на реалізацію проєкту місто отримало з гранту від UNDP – майже $150 тисяч

В Одесі відкриють хаб, де громадські організації зможуть вести свою діяльність, проводити зустрічі та спільно реалізувати проєкти задля покращення життя жителів міста та внутрішньо переміщених людей. Про це повідомив одеський міський голова Геннадій Труханов на позачерговому засіданні виконкому 16 січня 2025 року, передає «Суспільне».

Гроші на реалізацію проєкту місто отримало з гранту від UNDP – майже $150 тисяч. Реалізувати його потрібно до 15 березня 2025 року.

«З огляду на терміни проведення бюджетних процедур, часу обмаль... Тому проводимо позачерговий виконком, який по суті має стати фізичним стартом створення Одеського громадського хабу, який буде місцем рівних можливостей та безбар'єрним середовищем у всіх сенсах цього слова», – зазначив Геннадій Труханов.

Сьогодні під час засідання виконком вирішив передати Одеському молодіжному центру проєктну документацію щодо двоповерхового будинку по вулиці Успенській, 83/85. За це проголосували 11 присутніх членів виконавчого комітету.

У проєкті рішення вказано, що контроль за виконанням рішення за першим заступником міського голови Олександром Філатовим. Замовником будівельних робіть буде КП «Одеський молодіжний центр».