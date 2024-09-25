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Контроль над важливою трасою на Харківщині можна вважати втраченим – комбат Третьої штурмової бригади

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Контроль над важливою трасою на Харківщині можна вважати втраченим – комбат Третьої штурмової бригади
Війська РФ просуваються на Харківщині
фото з відкритих джерел

На Харківщині продовжуються важкі бої, нажаль, окупантам вдається просуватися

Дуже важливий для ЗСУ логістичний маршрут Борова-Куп'янськ-Вузловий майже втрачений для українських військ і практично перейшов під контроль ворога. Про це в ефірі телемарафону заявив командир 1 шурмового батальйону Третьої окремої штурмової бригади Володимир Фокін.

За повідомленнями військового, в Харківській області росіяни змінили тактику та перейшли до активних штурмових дій.

«Вони задіюють важку, автомобільну та колісну технку, а також проводять штурми «на ногах» групами від шести до 10 осіб. Фактично ворог проводить штурми на всій смузі зони відповідальності Третьої окремої штурмової бригади. Я вважаю, що таким чином він просто сковує наші сили», – акцентував Фокін.

 Військовий зазначив, що вся інформація про ситуація біла населеного пункту Борова у Харківській області наразі є у відкритому доступі.

«Розглянемо [ситуацію] північніше від зони відповідальності нашої бригади. Ситуація важка, тому що ворог оволодів повністю населеним пунктом Піщане і продовжує просуватися в бік лівого берегу річки Оскіл. І у нього це дуже непогано виходить. Фактично до берега річки йому залишається два кілометри. Сили оборони він розрізає навпіл і логістичний маршрут, до прикладу, Борова, і північніше, в сторону Куп’янська – вже цього логістичного маршруту не існує», – підкреслив комбат.

Відповідаючи на питання про те, хто контролює важливу логістичну трасу Борова-Куп'янськ-Вузловий, військовий ствердно відповів, що вона знаходиться під вогневим контролем окупантів. Росіянам залишилось всього 2 км, що вийти безпосередньо на цю трасу.

Також комбат заявив, що на днях окупанти змогли захопити населений пункт Невське неподалік Макіївки. Це дало їм можливість форсувати річку Чорний Жеребець з лівого берега на правий. 

«Ворог щотижня отримує на одну дивізію до тисячі новоприбулих бійців, які одразу переходять до штурмових дій. У ворога проблем з живою силою немає, з боєприпасами проблем немає. Кількість FPV–дронів, яку він використовує на даний момент, десь з їх боку 2 до 1. Тобто, перевага на їх боці, на жаль», – резюмував він.

Нагадаємо, протягом осені росіяни планують провести активні наступальні дії та створити плацдарм у п’яти областях і захопити обласні центри: Запоріжжя, Дніпро, Харків, Херсон і Суми. Про це нардепка Мар’яна Безугла написала у своєму Telegram-каналі.

До слова, західні аналітики стверджують, що якщо Україна збільшить мобілізаційні можливості, а західні партнери будуть надавати більше зброї та робитимуть це набагато швидше, то ЗСУ матимуть можливість не лише захистити свої території, але і перейти в наступ у 2025 році.  

Стало відомо, що російські загарбники обстріляли керованими авіабомбами чотири адміністративних райони Харкова. Зокрема, прильоти двох КАБів зафіксували в Салтівському районі Харкова.

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Теги: Харків окупанти війна Україна ворог наступ росіяни

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