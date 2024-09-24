Росіяни вдарили по хлібопекарському підприємству в Харкові (фото)

Внаслідок удару одна людина загинула, ще вісім – постраждали

Російські сили атакували цивільне хлібопекарське підприємство в Харкові. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок удару одна людина загинула, ще вісім – постраждали.

Наслідки удару по Харкову фото: Telegram/Олег Синєгубов

Російський ФАБ влучив у пекарню фото: Telegram/Олег Синєгубов

Як зазначив глава ОВА, Росія здійснила обстріл авіабомбою ФАБ-500.

Нагадаємо, російські загарбники обстріляли керованими авіабомбами чотири адміністративних райони Харкова. Зокрема, прильоти двох КАБів зафіксували в Салтівському районі Харкова.

Росія здійснила обстріл авіабомбою ФАБ-500 фото: Telegram/Олег Синєгубов

Внаслідок удару РФ одна людина на підприємстві загинула фото: Telegram/Олег Синєгубов

Унаслідок сьогоднішнього обстрілу Харкова троє людей загинули та ще 31 – поранено. Як зазначив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, наймолодша травмована – дівчина 17 років, найстаршій – 87 років. Переважна більшість постраждалих у середньому стані. Четверо людей у важкому. Троє людей перебувають в операційних.

До слова, багатоповерхівку, по якій прийшовся удар у Київському районі Харкова, окупанти вже обстрілювали на початку повномасштабної війни.