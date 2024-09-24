Росіяни вдарили по хлібопекарському підприємству в Харкові (фото)
Внаслідок удару одна людина загинула, ще вісім – постраждали
Російські сили атакували цивільне хлібопекарське підприємство в Харкові. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок удару одна людина загинула, ще вісім – постраждали.
Як зазначив глава ОВА, Росія здійснила обстріл авіабомбою ФАБ-500.
Нагадаємо, російські загарбники обстріляли керованими авіабомбами чотири адміністративних райони Харкова. Зокрема, прильоти двох КАБів зафіксували в Салтівському районі Харкова.
Унаслідок сьогоднішнього обстрілу Харкова троє людей загинули та ще 31 – поранено. Як зазначив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, наймолодша травмована – дівчина 17 років, найстаршій – 87 років. Переважна більшість постраждалих у середньому стані. Четверо людей у важкому. Троє людей перебувають в операційних.
До слова, багатоповерхівку, по якій прийшовся удар у Київському районі Харкова, окупанти вже обстрілювали на початку повномасштабної війни.
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