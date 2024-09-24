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Росіяни вдарили по хлібопекарському підприємству в Харкові (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Росіяни вдарили по хлібопекарському підприємству в Харкові (фото)
Росія здійснила обстріл авіабомбою ФАБ-500
фото: Telegram/Олег Синєгубов

Внаслідок удару одна людина загинула, ще вісім – постраждали

Російські сили атакували цивільне хлібопекарське підприємство в Харкові. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок удару одна людина загинула, ще вісім – постраждали.

Наслідки удару по Харкову
Наслідки удару по Харкову
фото: Telegram/Олег Синєгубов
Російський ФАБ влучив у пекарню
Російський ФАБ влучив у пекарню
фото: Telegram/Олег Синєгубов

Як зазначив глава ОВА, Росія здійснила обстріл авіабомбою ФАБ-500.

Нагадаємо, російські загарбники обстріляли керованими авіабомбами чотири адміністративних райони Харкова. Зокрема, прильоти двох КАБів зафіксували в Салтівському районі Харкова.

Росія здійснила обстріл авіабомбою ФАБ-500
Росія здійснила обстріл авіабомбою ФАБ-500
фото: Telegram/Олег Синєгубов
Внаслідок удару РФ одна людина на підприємстві загинула
Внаслідок удару РФ одна людина на підприємстві загинула
фото: Telegram/Олег Синєгубов

Унаслідок сьогоднішнього обстрілу Харкова троє людей загинули та ще 31 – поранено. Як зазначив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, наймолодша травмована – дівчина 17 років, найстаршій – 87 років. Переважна більшість постраждалих у середньому стані. Четверо людей у важкому. Троє людей перебувають в операційних.

До слова, багатоповерхівку, по якій прийшовся удар у Київському районі Харкова, окупанти вже обстрілювали на початку повномасштабної війни.

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Теги: Харків обстріл окупанти

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