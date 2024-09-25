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Новий контрнаступ України можливий у 2025 році, але є умова – The Washington Post

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Новий контрнаступ України можливий у 2025 році, але є умова – The Washington Post
Наступ ЗСУ можливий у 2025 році
фото з відкритих джерел

Є кілька умов, які необхідно виконати, щоб контрнаступ став можливим

Якщо Україна збільшить мобілізаційні можливості, а західні партнери будуть надавати більше зброї та робитимуть це набагато швидше, то ЗСУ матимуть можливість не лише захистити свої території, але і перейти в наступ у 2025 році. Таку думку у своїй статті для The Washington Post висловив старший науковий співробітник Ради з міжнародних відносин Макс Бут.

«Попереду на нас чекають важкі місяці, поки Україна щосили намагається утримати свої лінії фронту і відновити зруйновану енергетичну інфраструктуру. Захід має показати, що не здригнеться у своїй підтримці. Українці, які несуть на собі основний тягар цього жахливого конфлікту, безумовно не вагаються», – зазначив автор, коментуючи новий візит президента України Володимира Зеленського до США.

У виданні підкреслили, що Україні слід навчитись обходитись без іноземної підтримки, а натомість посилювати власне виробництво техніки, боєприпасів та озброєння.

«Конгресу знадобилися місяці затримки, щоб схвалити пакет допомоги в розмірі 61 мільярда доларів для України у квітні. Ці гроші закінчаться до кінця року, і немає жодних гарантій, що Конгрес схвалить ще один великий пакет. Україна може опинитися в особливо жалюгідному становищі, якщо переможе колишній президент Дональд Трамп. Трамп у своїх єдиних дебатах із віцепрезиденткою Камалою Гарріс відхилив заклик заявити про свою підтримку перемоги України у війні», – зазначив оглядач.

Також в The Washington Post зазначили, що Сполученим Штатам слід надати дозвіл Україні бити американським озброєнням по території Росії, щоб стримати агресію окупантів. Саме у такому випадку Україна зможе активно атакувати росіян на своїй території та перейти в контрнаступ у майбутньому році.

Нагадаємо, стало відомо, що згідно з останніми геолокаційними даними, українські війська продовжують контрнаступ на сході країни, досягаючи успіхів як на Харківщині, так і на Донбасі. Проте, російські війська також не припиняють наступальних дій і мають певні успіхи на деяких ділянках фронту. 

До слова, українські захисники зупинили наступ російських військ у Курській області. Частина її території залишається під контролем Сил оборони. Про це заявив представник військової комендатури Олексій Дмитрашківський у коментарі AFP.

Українські війська продовжують штурмові дії в Глушківському районі Курської області, розширюючи свій плацдарм. За даними геолокаційних кадрів, ЗСУ просунулися на схід від Краснооктябрьского.

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Теги: українці Україна президент озброєння наступ контрнаступ

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