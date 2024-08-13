Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Пожежа на ЗАЕС. Експерти МАГАТЕ не змогли встановити причину інциденту

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Пожежа на ЗАЕС. Експерти МАГАТЕ не змогли встановити причину інциденту
фото: скріншот

Ядерна безпека станції після пожежі не постраждала

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії оглянули градирню Запорізької АЕС, яка горіла напередодні, і поки що не встановили причину інциденту. Про це йдеться в заяві МАГАТЕ.

«За словами генерального директора Рафаеля Маріано Гроссі, на основі спостережень команда оцінила, що малоймовірно, що першоджерело пожежі виникло біля основи градирні», – йдеться в повідомленні МАГАТЕ.

Як було встановлено, пошкодження, скоріш за все, було зосереджено у внутрішній частині башти на рівні водорозподільного сопла, розташованого на висоті приблизно 10 метрів.

Повідомляється, що окупанти відмовили команді МАГАТЕ «з міркувань безпеки» у проханні отримати доступ до басейну холодної води, який є основою градирні.

«Під час відвідування постраждалої градирні команда помітила вигорілі ділянки у внутрішньому обладнанні вище, біля рівня розподільної форсунки. Вони також спостерігали краплі спаленого пластику та фрагменти бетону, що впав, розподілені по басейну з холодною водою», – зазначає Агентство.

Зазначається також, що спеціалісти МАГАТЕ не помітили залишків ані шин (раніше з'являлися повідомлення, що окупанти могли підпалити автомобільні шини задля провокації), ані дронів (підконтрольна окупантам «команда» ЗАЕС розповідала, що нібито могла бути атака БПЛА на станцію).

«Команда підтвердила, що не було значних ознак пошкодження уламків, попелу чи сажі, розташованих біля основи градирні», – йдеться в заяві.

У МАГАТЕ акцентували, що ядерна безпека станції не постраждала, оскільки градирні наразі не працюють. А у районі градирень, які розташовані приблизно за 1,5 км від реакторних блоків ЗАЕС, радіоактивних речовин немає.

У звіті йдеться, що нині команда МАГАТЕ "не змогла зробити остаточні висновки на основі отриманих даних і спостережень" щодо пожежі, яка сталася позавчора. Та пообіцяли продовжити аналіз після додаткового огляду та доступу до рівня

Нагадаємо, на Запорізькій атомній електростанції сталася пожежа, внаслідок якої загорілася градирня номер один та було пошкоджено інше технологічне обладнання. За інформацією «Енергоатому», інцидент стався близько 20:00 на об'єкті технічного водопостачання.

Зокрема, експерти Міжнародного агентства з атомної енергії стали свідками сильного темного диму, що піднявся з північної частини Запорізької АЕС після серії вибухів. 

За інформацією, наданою МАГАТЕ «командою ЗАЕС» (яка перебуває під контролем російських окупантів), інцидент стався внаслідок «ймовірної атаки безпілотника» на одну з градирень. Важливо зазначити, що ЗАЕС з березня 2022 року окупована російськими військами, які також замінили персонал станції. Таким чином, МАГАТЕ озвучує версію подій, надану російською стороною.

До слова, президент відреагував на пожежу на ЗАЕС. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що російські окупанти розпочали пожежу на території Запорізької атомної станції. Попри те, що показники радіації наразі в нормі, ситуація залишається небезпечною через тривале утримання станції російськими військами.

Читайте також:

Теги: пожежа окупанти водопостачання МАГАТЕ Запорізька АЕС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни зруйнували Бахмут
Масштаби руйнувань у Бахмуті: британська розвідка показала супутникові знімки
11 серпня, 15:00
Зеленський повідомив, що через атаку РФ у Харкові загинула одна людина
Зеленський прокоментував ракетну атаку РФ на Харків
6 серпня, 19:27
Джеф у свої 26 – уже досвідчений льотчик
На підбитому літаку знищив російський ЗРК С-400: неймовірна історія українського пілота
4 серпня, 09:05
У прикордонні з Білоруссю фіксувалося шість «Шахедів»
Білорусь підняла винищувач через ймовірну загрозу російських «Шахедів»
31 липня, 01:20
Окупанти вночі атакували Сумщину
Росіяни атакували об'єкти критичної інфраструктури на Сумщині
23 липня, 07:16
Гасять вогонь за допомогою вертольота Ка-32, 100 співробітників МНС та 34 одиниць техніки
У Москві спалахнула пожежа, яку рятувальники гасять за допомогою гелікоптера (відео)
17 липня, 20:53
Окупанти просунулися поблизу Авдіївки: аналіз ISW
Окупанти просунулися поблизу Авдіївки: аналіз ISW
17 липня, 04:57
Огляд місця влучання триває
Росія двічі вдарила по Будах на Харківщині: є загиблі та понад 20 поранених
13 липня, 18:58
«Припинити відключення світла не можна, бо електроенергії не вистачає для покриття потреб всіх споживачів в країні»
Росіяни підбурюють у соцмережах до агресії через відсутність світла – Кам’янська міська рада
13 липня, 15:45

Події в Україні

Пожежа на ЗАЕС. Експерти МАГАТЕ не змогли встановити причину інциденту
Пожежа на ЗАЕС. Експерти МАГАТЕ не змогли встановити причину інциденту
ЗСУ відбили позиції в районі Нью-Йорка: аналіз ISW
ЗСУ відбили позиції в районі Нью-Йорка: аналіз ISW
У Києві втретє за ніч було оголошено тривогу
У Києві втретє за ніч було оголошено тривогу
У Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу
У Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад 25 хвилин
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад 25 хвилин
РФ вдарила по цивільній інфраструктурі на Чернігівщині
РФ вдарила по цивільній інфраструктурі на Чернігівщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
144K
Операція у Курській області: з’явилася реакція Китаю
47K
Успіння Пресвятої Богородиці: коли святкуємо у 2024 році, історія та традиції свята
35K
Зеленський зробив заяву про Курщину в особливий для Путіна день
22K
Російський журналіст вивісив прапор РФ на Ейфелевій вежі у день закриття Олімпіади
11K
Після завершення Олімпіади ціна золотої медалі сягла рекорду
11K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

У Курську знову лунають вибухи
Вчора, 01:50
За добу енергетики ДТЕК повернули світло для 16 тис. осель після обстрілів
11 серпня, 16:41
У Курську прогриміли вибухи, є руйнування (оновлено)
11 серпня, 05:48
Енергетики ДТЕК повернули світло ще для 5 тис. родин після обстрілів
10 серпня, 16:19
Авіакатастрофа в Бразилії: загинули всі
10 серпня, 03:25
Вилучення у бухгалтера «Міт Пром» 4,7 млн євро. Компанія оприлюднила спростування
9 серпня, 19:28

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua