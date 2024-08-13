Пожежа на ЗАЕС. Експерти МАГАТЕ не змогли встановити причину інциденту

Ядерна безпека станції після пожежі не постраждала

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії оглянули градирню Запорізької АЕС, яка горіла напередодні, і поки що не встановили причину інциденту. Про це йдеться в заяві МАГАТЕ.

«За словами генерального директора Рафаеля Маріано Гроссі, на основі спостережень команда оцінила, що малоймовірно, що першоджерело пожежі виникло біля основи градирні», – йдеться в повідомленні МАГАТЕ.

Як було встановлено, пошкодження, скоріш за все, було зосереджено у внутрішній частині башти на рівні водорозподільного сопла, розташованого на висоті приблизно 10 метрів.

Повідомляється, що окупанти відмовили команді МАГАТЕ «з міркувань безпеки» у проханні отримати доступ до басейну холодної води, який є основою градирні.

«Під час відвідування постраждалої градирні команда помітила вигорілі ділянки у внутрішньому обладнанні вище, біля рівня розподільної форсунки. Вони також спостерігали краплі спаленого пластику та фрагменти бетону, що впав, розподілені по басейну з холодною водою», – зазначає Агентство.

Зазначається також, що спеціалісти МАГАТЕ не помітили залишків ані шин (раніше з'являлися повідомлення, що окупанти могли підпалити автомобільні шини задля провокації), ані дронів (підконтрольна окупантам «команда» ЗАЕС розповідала, що нібито могла бути атака БПЛА на станцію).

«Команда підтвердила, що не було значних ознак пошкодження уламків, попелу чи сажі, розташованих біля основи градирні», – йдеться в заяві.

У МАГАТЕ акцентували, що ядерна безпека станції не постраждала, оскільки градирні наразі не працюють. А у районі градирень, які розташовані приблизно за 1,5 км від реакторних блоків ЗАЕС, радіоактивних речовин немає.

У звіті йдеться, що нині команда МАГАТЕ "не змогла зробити остаточні висновки на основі отриманих даних і спостережень" щодо пожежі, яка сталася позавчора. Та пообіцяли продовжити аналіз після додаткового огляду та доступу до рівня

Нагадаємо, на Запорізькій атомній електростанції сталася пожежа, внаслідок якої загорілася градирня номер один та було пошкоджено інше технологічне обладнання. За інформацією «Енергоатому», інцидент стався близько 20:00 на об'єкті технічного водопостачання.

Зокрема, експерти Міжнародного агентства з атомної енергії стали свідками сильного темного диму, що піднявся з північної частини Запорізької АЕС після серії вибухів.

За інформацією, наданою МАГАТЕ «командою ЗАЕС» (яка перебуває під контролем російських окупантів), інцидент стався внаслідок «ймовірної атаки безпілотника» на одну з градирень. Важливо зазначити, що ЗАЕС з березня 2022 року окупована російськими військами, які також замінили персонал станції. Таким чином, МАГАТЕ озвучує версію подій, надану російською стороною.

До слова, президент відреагував на пожежу на ЗАЕС. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що російські окупанти розпочали пожежу на території Запорізької атомної станції. Попри те, що показники радіації наразі в нормі, ситуація залишається небезпечною через тривале утримання станції російськими військами.