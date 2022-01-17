Мережа зреагувала дотепними жартами про повернення Порошенка

Сьогодні лідер «Європейської солідарності» прибув до суду, під будівлею зібралися сотні прихильників Порошенка та вишукувалась Нацгвардія

Найактивніше повернення Порошенка обговорювали політики та журналісти

Повернення п’ятого президента України, лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка 17 січня до Києва наробило галасу не лише в столиці, а й в соцмережах. Думки серед українців щодо суду над політиком розділилися, користувачі мережі не скупилися на їдкі жарти та меми, реагуючи на приліт Порошенка до Києва і зустріч з правоохоронцями.

Про ситуацію в аеропорту висловилися як прості громадяни, так і журналісти та однопартійці Порошенка. Зокрема нардеп Олексій Гончаренко розповів про чисельність акції на підтримку свого соратника.

Як відомо, близько 11:00 Порошенко прибув на суд для обрання запобіжного заходу. Під будівлею суду зібралися сотні прихильників Порошенка та вишукувалась Нацгвардія (фото).

Як повідомлялося, представники Державного бюро розслідувань намагалися вручити колишньому президент України Петру Порошенку підозру у державній зраді прямо на паспортному контролі в аеропорту «Жуляни».

«Вимагаю пояснити дії прикордонників щодо мого недопуску на територію України. Це – порушення закону!», – сказав Порошенко.

Натомість ДБР переконує, що лідера «Євросолідарності» не збиралися затримувати, а слідчі намагалися вручити Порошенку повістку про виклик до суду на сьогодні.

Згодом експрезидент пройшов паспортний контроль та виступив перед прихильниками. Дивіться виступ експрезидента зі сцени біля аеропорту (фото, відео).

Він, зокрема, звернувся до Зеленського фразою з культового фільму (відео).

Сьогодні о 09:03 літак з Порошенком приземлився в «Жулянах». Біля «Жулян» зібралися кілька тисяч прихильників лідера «Європейської солідарності». Вони стояли з прапорами біля входу до терміналу. Також біля аеропорту чергували силовики.