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Буданов розповів, які літаки РФ знищено та що атакували дрони під Москвою

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Буданов розповів, які літаки РФ знищено та що атакували дрони під Москвою
Буданов розповів журналістам TWZ, що загалом було задіяно близько 50 дронів
фото з відкритих джерел

Буданов підтвердив знищення МіГ-31 та Іл-76 в «Саваслейці» і розкрив, що метою атаки дронів у Підмосков'ї був центр радіотехнічної розвідки

Головне управління розвідки Міністерства оборони України продовжує завдавати ударів по стратегічно важливих військових об'єктах Росії. Серед уражених об'єктів – авіабаза «Міллерово» в Ростовській області, яка вже не вперше стає мішенню для українських дронів, а також Центр радіотехнічної розвідки у Подольську під Москвою. Про це заявив керівник ГУР МОУ України Кирило Буданов, виданню The War Zone.

Особливо примітною є тактика використання оманливої цілі – аеропорту «Остаф'єво»  під Москвою. Цей маневр дозволив відвернути увагу противника від справжньої мети атаки та забезпечити успішне ураження Центру радіотехнічної розвідки.

Буданов розповів журналістам TWZ, що загалом було задіяно близько 50 дронів. При цьому вказується, що ступінь збитків для російської сторони у цільових місцях нині уточнюється, й ГУР це перевіряє.

Крім того, ГУР України підтвердило результати попередньої атаки на аеродром «Саваслейка», де було знищено перехоплювач МіГ-31 та два транспортні літаки Іл-76, що завдало серйозного удару по російській авіації.

Нагадаємо, сьогодні, 23 червня, увечері засновник ПВК «Вагнера» звинуватив російську регулярну армію в тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців. Внаслідок цього нібито загинула величезна кількість солдатів.

Зокрема ватажок ПВК «Вагнера» Євген Пригожин подав заявку до Слідчого Комітету РФ щодо діяльності міністра оборони Сергія Шойгу та начальника генштабу Валерія Герасимова. Зокрема терорист звинуватив військову верхівку РФ у геноциді російського народу та вбивстві російських солдатів. 

Під час заколоту декілька обласних центрів перебували під контролем «вагнерівців» . Втім, повстання різко захлинулось після перемовин Пригожина з Лукашенко.

Через два місяці літак Пригожина впав на території Росії. Внаслідок цього ніхто не вижив.

Теги: Кирило Буданов аеродром

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