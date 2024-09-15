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Обмін полоненими: додому повернулися троє українських спортсменів

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Обмін полоненими: додому повернулися троє українських спортсменів
Українські герої проявили неймовірну мужність та незламність

Легкоатлет Оксеньчук, борець вільного стилю Менумеров та боксер Царьов були звільнені з полону

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний сьогодні, 15 вересня, повідомив, що серед звільнених вчора з полону бійців є троє представників українського спорту.

«Серед звільнених Героїв, яких визволили з російського полону, є троє спортсменів: легкоатлет Владислав Оксеньчук, борець вільного стилю Ельдар Менумеров та боксер Олександр Царьов. Ці хлопці проявили неймовірну мужність та незламність. У час найбільшого випробування вони змінили спортивні арени на справжній фронт, аби захистити Батьківщину. Тепер вони знову вдома, і це найбільша радість для кожного з нас. Пишаємося Вами!», – зазначив Бідний.

Він також подякував кожному, хто щодня працює, аби визволяти українських бранців із російського полону. 

Нагадаємо, 14 вересня, 23 «азовців» повернулися в Україну з російського полону. 

Загалом 14 вересня Україні вдалося повернути 103 українських бійців з російського полону: 82 рядових та сержантів. 21 офіцера. Захисників Київщини, Донеччини, Маріуполя та «Азовсталі», Луганщини, Запоріжжя, Харківщини. Воїнів ЗСУ, Національної гвардії України, прикордонників, поліцейських.

До слова, 13 вересня, 49-х цивільних та військовослужбовців повернулися з російського полону в Україну. Серед звільнених – воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також цивільні люди.

Також вперше за більш ніж рік із російської неволі повернулися бійці «Азову». Однак наразі понад 900 «азовців» перебувають в полоні Російської Федерації.

Теги: легкоатлет обмін полоненими Матвій Бідний війна полон

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